To danske venner er døde under mystiske forhold på deres hotelværelse i Egypten med kun to dages mellemrum. Hotellet afviser, at der er foregået noget unormalt.

De to esbjergensiske mænd - begge i 60'erne - var på ferie sammen i badebyen Hurghada, hvor de boede på et udskældt lavprishotel.

Omkring nytår blev først Verner Strunck fundet død i sin hotelseng, og to dage efter blev hans ven, Leif Kristensen, også fundet død på sit værelse.

Hotellet kalder dødsfaldene for 'naturlige'.

»Den første gæst var en gammel mand og måske var der noget galt med hans medicin. Han var gammel, og lægen fortalte os, at det var normalt at dø, mens man sov,« fortæller Mohammed, der er desk manager på Elysees Dream Beach Hotel, hvor de to venner boede. Mohammed vil ikke oplyse sit efternavn til B.T.

To dage senere dør hans ven pludselig også på sit hotelværelse. Hvad skyldes det?

»Vores personale fandt ham om morgenen på hans værelse, og lægen blev tilkaldt, som forklarede os, at det var en normal dødsårsag. Det skyldes ikke noget underligt - måske døde han, fordi han var ked af det på grund af sin ven.«

Udenrigsministeriet har ifølge familien til Leif Kristensen oplyst, at årsagen til Leif Kristensens død var et hjerteanfald. Det fortæller den omkomnes datter Tina Christiansen til B.T.

Alex Strunck, sønnen til den 65-årige mand, som døde først, mistænker dog dødsfaldene for at skyldes colibakterier i drikkevandet, madforgiftning, eller at nogen har puttet narkotika i deres drinks.

Det afviser Mohammed fra Elysees Dream Beach Hotel dog på det kraftigste med et 'no, no no' over en skrattende telefonforbindelse.

»De drak ikke noget fra restauranten. Det er de første gæster, som er døde på vores hotel, siden det åbnede for mere end 12 år siden,« forklarer han.

Det er ikke en ubegrundet mistanke, som den afdødes søn har beskrevet for JydskeVestkysten. Hotellet bliver af hver tredje gæst anmeldt som dårligt eller frygteligt på hjemmesiden Tripadvisor.

En gæst beskriver et uforklarligt træk på 12.000 kroner fra sit kreditkort, en anden kalder maden for 'forfærdelig', og flere kalder deres ophold for et 'helvede'.

De to dødsfald på hotellet sker fire måneder efter, at et britisk ægtepar døde på et andet hotel i Hurghada seks kilometer fra Elysees Dream Beach Hotel.

John Cooper, 69 år, og Susan Cooper, 63 år var sammen med deres datter og hendes tre børn på ferie i badebyen.

Ægteparret blev pludselig syge tirsdag morgen den 21. august 2018. Deres datter, Kelly Ormerod, har til Sky News forklaret, at hendes forældre var ved godt helbred, da de aftenen før gik i seng efter en familiemiddag. Næste morgen var de 'ekstrem syge'.

Selvom redningspersonale hurtigt blev tilkaldt, omkom John og Susan Cooper.

Myndighederne fandt ikke noget mistænkeligt i dødsfaldene og beskrev deres dødsårsag som hjerteanfald eller åndedrætsbesvær.

»De havde ingen sygdomme, ingen maveproblemer, ingen opkast, ingen sygdom overhovedet - de var ved perfekt helbred, før de gik i seng,« fortæller datteren, som tror, at der er foregået noget 'mistænkeligt'.

Deres rejseselskab undersøgte sammen med egyptiske efterforskere Steigenberger Aqua Magic Hotel, hvor flere hundrede turister for en sikkerhedsskyld blev evakueret.