Mandag kom det frem, at Britta Nielsens søn, Jimmy Jamil Hayat, foruden hæleri af særlig grov beskaffenhed er tiltalt for at have været i besiddelse af børneporno af forskellig karakter. Det vil formentlig give bøde eller fængsel, siger en ekspert i strafferet.

»Man kan som udgangspunkt straffes med bøde eller fængsel i et år, hvis man er i besiddelse af børneporno. Hvis det viser sig, at man har været med til at udbrede det, kan fængselsstraffen være to år,« siger Lotte Helms, ph.d.-stipendiat i strafferet ved Syddansk Universitet.

Der kan dog være skærpende omstændigheder:

»Hvis man har været med til at foranledige børneporno, kan straffen i grove tilfælde være op til seks års fængsel,« siger hun.

Britta Nielsen er tiltalt for at have svindlet for 117 millioner kroner ved at have overført penge til sig selv gennem sit arbejde i Socialstyrelsen. Det skete ifølge tiltalen ved 300 overførsler gennem 25 år.

Opmærksomheden på Britta Nielsen fik politiet til at rette opmærksomheden mod hendes børn – heriblandt sønnen, Jimmy Jamil Hayat.

Ifølge anklageskriftet, som TV2 har fået aktindsigt i, har han været i besiddelse af en bærbar computer og en ekstern harddisk, hvor der lå 478 pornografiske billeder samt 571 videosekvenser af personer under 18 år.

Lotte Helms mener ikke, det gør nogen forskel for strafudmålingen, om der er tale om video eller billeder. Til gengæld kan omfanget af børneporno-materialet godt have betydning:

»Et enkelt billede, der kan være landet på computeren ved en fejl, kan være svært at lægge til grund for en domfældelse. Det er lettere at bevise en tiltalt eller sigtets skyld, hvis omfanget er større,« siger Lotte Helms.

Helt konkret er der ifølge anklageskriftet tale om billeder og video i både kategori 1, 2 og 3.

Det betyder, at der både er fremstillinger uden seksuel aktivitet, med seksuel aktivitet og fremstillinger af 'særligt grove seksuelle forhold', det vil sige, hvis barnet udsættes for grov vold eller er i livsfare.

At den 39-årige mand har brugt en ekstern harddisk frem for at have materialet på sin computer, har ifølge Lotte Helms heller ikke betydning:

Procedure i sagen mod Britta Nielsen i Københavns Byret, mandag den 10. februar 2020. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Procedure i sagen mod Britta Nielsen i Københavns Byret, mandag den 10. februar 2020. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Jeg kan jo ikke sige noget om den konkrete sag, men uanset om man har materialet på sin computer, en ekstern harddisk, Messenger eller andet, så kan man blive straffet efter straffelovens paragraf 235. Det afgørende for rettens vurdering er, hvorvidt det er noget, han har hentet ned selv og dermed har været i besiddelse af det eller har videregivet det,« siger Lotte Helms.

Hun understreger, at politiet generelt er blevet dygtigere til at opfange børneporno, og at vi i Danmark derfor også ser flere tilfælde belyst i offentligheden.

39-årige Jimmy Jamil Hayat er desuden tiltalt for groft hæleri af 10,6 millioner kroner og for at have medvirket til at skjule udbyttet fra bedrageriet i Socialstyrelsen begået af Britta Nielsen.

Jimmy Jamil Hayat blev anholdt 30. oktober i Johannesburgs internationale lufthavn og har siden været varetægtsfængslet. Computeren og den eksterne harddisk blev gennemgået, da han ankom til Københavns Lufthavn 9. november 2018 – samme dag som Britta Nielsen.