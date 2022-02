Natten til fredag opstod der brand i den frisørsalon i Rødovre, hvor en ung mand i begyndelsen af december blev skudt og dræbt.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om branden har en forbindelse til skyderiet dengang.

Det fortæller vagtchefen fra Københavns Vestegns Politi, Lars Guldborg.

»Vi har spærret stedet af og undersøger med hunde udenfor,« siger han til B.T.

»Det er endnu ikke muligt at undersøge brandstedet, men vi regner med at kunne gøre det her til formiddag,« tilføjer vagtchefen.

Politiet blev alarmeret om branden på frisørsalonen klokken 2.58, og branden er nu blevet slukket.

Den 3. december modtog politikredsen en anmeldelse om et skyderi i selvsamme frisørsalon beliggende på Islev Torv i Rødovre.

De første meldinger lød på, at tre personer var ramt.

En yngre mand på 17 år blev senere erklæret død på hospitalet.

Derudover blev en 28-årig mand og en 15-årig dreng ramt. Den 28-årige blev alvorligt såret, men siden stabil, mens den 15-årige dreng fik beskadiget sin ene hånd.

Skyderiet viste sig at være en del af den eskalerende bandekonflikt.

Hvad der er op og ned i forhold til nattens brand i frisørsalonen, ved politiet endnu ikke.

»Det regner jeg med, vi bliver klogere på i løbet af dagen,« siger Lars Guldborg.

Opdateres …