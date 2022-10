Lyt til artiklen

Hos Nordsjællands Politi fylder en række indbrudssager på skrivebordene.

I forsøget på at få dem opklaret vælger man nu offentligt at dele billeder af to mænd, som er under mistanke for at stå bag.

Om mændene har arbejdet sammen, vides ikke. Foreløbigt er der intet, der tyder på det, lyder det fra politiet.

Mændene har det tilfælles, at de begge er fra Litauen.

Den 34-årige mand. Foto: Politi Vis mere Den 34-årige mand. Foto: Politi

Den ene mistænkte beskrives som 34 år, 177 centimeter høj, spinkel af bygning og med sparsom hårvækst på toppen af hovedet.

Det er politiets mistanke, at han har begået flere indbrud i Værløse.

Indbruddene fandt sted i juli i år.

Den anden efterlyste er lidt yngre end sin landsmand. Her er tale om en 34-årig.

Den 28-årige mistænkte. Foto: Politi Vis mere Den 28-årige mistænkte. Foto: Politi

Af politiet bliver han beskrevet som værende 182 centimeter høj og almindelig til muskuløs af bygning.

I højre side af ansigtet har han et stort ar, og på venstre side af hans hals sidder et modermærke.

Den 34-årige er mistænkt for en række indbrud begået i Værløse og Gentofte. Indbrud, der fandt sted i august sidste år og juli i år.

Ved man noget om de to mænd, bedes man kontakte politiet på 1-1-4, lyder det.