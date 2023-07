Fredag blev en ansat på Psykiatrisk Center Glostrup dræbt.

To andre ansatte blev sårede, da en 41-årig mand overfaldt personalet med en kniv. Manden har lørdag under grundlovsforhøret erkendt sig skyldig i drabet, og forklaret, at han er meget syg.

»Jeg kan ikke mere. Jeg har ødelagt mit liv. Jeg er ked af det. Jeg har oplevet meget lort. Jeg kan ikke mere,« sagde før retsmødet overhovedet var gået i gang.

Efter hændelsen i Field's for et år siden, hvor en dengang 23-årig mand skød og dræbte tre personer, stod politikere i kø med løfter om bedre forhold i psykiatrien.

Store nye planer skulle sikre, at psykiatrien i Danmark blevet styrket markant.

Det kunne kun gå for langsomt, lød den dengang fra blandt andet nuværende sundhedsminister Sophie Løhde, der dengang var politisk ordfører for Venstre.

Mia Hansen, der er formand for landsforening SIND, ønsker ikke at kommentere den konkrete sag fra Glostrup, da det endnu meget få detaljer om sagen, der er fremme i offentligheden.

Men overordnet mener hun ikke, at der er sket mærkbare forbedringer for hverken patienter eller ansatte i psykiatrien i løbet af det seneste år.

»Det, der er sket, er, at der ligger nu et oplæg til en plan, og der er blevet indgået en aftale om at afsætte flere penge. Der er ting i støbeskeen, men de er ikke sat i gang,« siger Mia Kristina Hansen, der ikke oplever, at politikerne mangler gode intentioner.

Det er mere handlingen, det halter med.

»De vil sådan set de rigtige ting. Flere af dem fremhæver, at man har gjort noget ved for eksempel at nedsætte råd og flere kommissioner, der skal forbedre sundhedsvæsenet på sigt,« siger hun.

Mia Kristina Hansen arbejdede på bostedet Lindegården, da hendes kollega på stedet i 2016 blev stukket ned af en psykotisk beboer. Drabet fik dengang stor mediebevågenhed.

Og også dengang lovede politikerne, at psykiatrien skulle løftes.

Efter et drab på et psykiatrisk bosted i 2016 lovede Lars Løkke Rasmussen, som dengang var statsminister, at psykiatrien i Danmark skulle løftes markant. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Blandt andet daværende statsminister fra Venstre, Lars Løkke Rasmussen, som bragte sagen op i sin nytårstale i 2017.

»De offentligt ansatte fortjener tryghed og respekt. Ikke vold, ikke chikane, ikke risiko for deres liv,« sagde Lars Løkke Rasmussen dengang.

Mia Kristina Hansen mener i dag ikke, psykiatrien er blevet mærkbart bedre siden dengang i 2016.

Tror du på de politiske løfter om, at man kommer til at se forbedringer denne gang?

»Jeg synes virkelig, det kan været svært, men man bliver nødt til at bevare håbet. Det giver mig også håb, at vi er så mange på psykiatriområdet, der går sammen i kampen nu. Vi ved jo, hvad der virker,« siger hun og peger mere individuelt tilpasset behandling som et vigtigt punkt.

»Man skal tage hensyn til hvad den enkelte faktisk har behov for i stedet for at kigge på snævre kasser, så patienterne bliver fulgt helt til dørs, og ikke bare udskrevet til ingenting,« siger Mia Kristina Hansen.

B.T. arbejder på at få en kommentar til kritikken fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.

Sent fredag aften kaldte hun i en skriftlig kommentar til Ritzau knivangrebet i Glostrup for tragisk.

»Det er dybt tragisk, det der i dag er sket på Retspsykiatrisk Ambulatorium på Brøndbyøstervej, og jeg er meget berørt. Der er ingen ord, der rækker i den her situation, og mine tanker går til de pårørende og medarbejderne på stedet.«

