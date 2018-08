En voldsom brand ramte fredag sen eftermiddag et plejecenter Farsøhthus i Allingebro øst for Randers. To kvinder på 91 og 93 mistede livet, mens en tredje på 95 blev fløjet til Aarhus Universitetshospital. Lørdag morgen oplyser politiet til B.T. at kvinden fortsat er i live.

»Hun er stadig i live, men hvad vej det går, det ved vi ikke,« siger Stig Heideman, vagtchef ved Østjyllands Politi, til B.T.

Branden blev meldt til myndighederne klokken 17.36 fredag af plejepersonalet på stedet. I alt blev fire boliger ramt af flammerne, og to yderligere kvinder på 87 og 89 blev kørt på skadestuen, hvor de blev behandlet for røgskader.

Dem kender vagtchefen lørdag morgen ikke status på:

»De to andre var ikke så alvorligt tilskadekomne, så deres situation følger vi ikke længere,« siger Stig Heideman, der også forklarer, at politiet ikke længere er på stedet.

»Der er teknisk personale på stedet lige nu. Og vi afventer deres rapport. Men jeg vil gerne udelukke, at der er tale om en kriminel handling,« siger vagtchefen.

Fredag aften beskrev politiet branden som meget alvorlig. Derfor var det også det helt store opbud af politi og brandvæsen.

»Det er en meget alvorlig brand. Fire boliger er påvirket af branden. Men branden er under kontrol nu,« sagde beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl for Beredskab og Sikkerhed i Randers, Favrskov og Djursland fredag aften til B.T.



Branden var af så alvorlig karakter, at Den Kommunale Krisestab og beredskabsplan blev aktiveret, oplyses det. De skal på tværs af myndigheder hjælpe med blandt andet genhusning og krisehjælp.

Politiet oplyser yderligere på Twitter, at der er oprettet et pårørendecenter på stedet, hvor alle vises hen - og at der er flere krisepsykologer på stedet for at tage sig af både beboere, pårørende og ansatte. Der er også etableret en pårørendetelefon.

Der er udbrudt en kraftig brand i Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro, fredag den 3. august 2018. Flere personer er kommet til skade, skriver Ritzau. (Foto: Bo Amstrup/Scanpix 2018) Foto: Bo Amstrup Vis mere Der er udbrudt en kraftig brand i Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro, fredag den 3. august 2018. Flere personer er kommet til skade, skriver Ritzau. (Foto: Bo Amstrup/Scanpix 2018) Foto: Bo Amstrup

I forbindelse med den tragiske brand var borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S), ude og beskrive situationen som 'tragisk':

»Det er jo tragisk, når er to dødsfald og tre tilskadekomne. Dels fordi det er ældre mennesker, og selvfølgelig også en masse pårørende, der bliver bekymrede og er ulykkelige. Jeg havde brug for at mærke hvordan stemningen var derude, så jeg tog derud - uden at gå i vejen - og fik et billede af, at der er styr på det. Politiet arbejder intensivt og hele beredskabet har fungeret godt. Det er meget godt at kunne konstatere trods alt,« sagde han.

Han fortalte også, at borgerne i den lille by på blot 1.870 indbyggere, hjalp til i den triste situation:

»Der var en borger, der sørgede for, at brandmændene fik mad. Sådan fungerer en by som Allingåbro heldigvis,« sagde Jan Petersen.

Det oplyses yderligere, at de beboere i plejecenteret, som har behov for at blive genhuset, vil blive det i Norddjurs Kommune.