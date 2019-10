Penge, narko og våben blev afsløret ved en større politiaktion mod det kriminelle bandemiljø i Slagelse.

I en omfattende aktion i Slagelse har politiet torsdag ransaget over 25 adresser og anholdt otte personer, der sigtes for narkohandel og ulovlig våbenbesiddelse, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Aktionen var rettet mod det kriminelle bandemiljø og foruden politifolk på jorden blev også droner taget i brug.

Det fik torsdag formiddag politiet til at berolige befolkningen med, at der ikke var grund til bekymring for den almindelige borger i forbindelse med aktionen.

Ved ransagningerne har politiet blandt andet fundet et større pengebeløb, narko og salgsposer. Desuden har man fundet knive, en machete og et magasin til et håndvåben.

'Vi er meget tilfredse med dagens aktion, som er forløbet, som vi havde håbet,' udtaler politiinspektør Kim Kliver i pressemeddelelsen.

'Ud over beslaglæggelserne og anholdelserne sender vi med dagens aktion også et tydeligt signal om, at vi hele tiden er på forkant med situationen i bandemiljøerne'.

Flere af de anholdte vil fredag blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.