Han flygtede på klassisk vis fra fængslet ved at binde nogle lagner sammen og klatre over fængselsmuren.

Men efter et år på flugt er fælden igen klappet for en af Europas mest jagtede forbrydere – den italienske mafiaboss Marco Raduano.

Han blev forleden anholdt på den franske ø Korsika, netop som han havde sat sig til bords med en ung kvinde til en romantisk middag på en luksusrestaurant i byen Bastia, fortæller CBS News.

40-årige Marco Rauano anses for at være topfigur i en af Italiens nyere og mest voldelige grupperinger – Gargano-klanen – fra den sydøstlige del af støvlelandet.

Han var opført på Europols liste over de 10 mest farlige forbrydere, efter at han i februar sidste år havde held til på skandaløs vis at flygte fra det på papiret stærkt bevogtede højsikkerhedsfængsel i Nuoro på Sardinien.

Mafialederen brugte det klassiske kneb med at binde lagner sammen, da han ved højlys dag og for rullende overvågningskamera kravlede over fængslets mur, lod sig falde ned på et græsstykke og forsvandt i løb.

Flugten tog samlet 16 sekunder og blev tilsyneladende ikke opdaget af fængslets betjente.

Før sin flugt var han ifølge Europol i gang med at afsone en dom på 24 års fængsel for medlemskab af en kriminel organisation, narkosmugling, ulovlig våbenbesiddelse og andre forbrydelser.

Under flugten har han angiveligt holdt lav cigarføring og brugt falske ID-papirer til både sig selv og den stjålne bil, som han kørte rundt i.

I modsætning til de tre gammelkendte mafiaklaner – den velhavende Ndrangheta fra Calabrien, den Napoli-baserede Camorra eller Siciliens Cosa Nostra – er Foggia-klanen en relativ ny aktør i Italiens organiserede kriminalitet.

Men den bliver taget yderst alvorligt af myndighederne på grund medlemmernes stærkt voldelige fremfærd i forbindelse med eksempelvis narkohandel, afpresning og røverier.

Sidste år i januar lykkedes det også italienske politifolk at anholde en anden af de mest eftersøgte mafiabosser – Matteo Messina Denaro.

Han blev pågrebet på Sicilien efter at have holdt sig skjult i 30 år. Det skete, efter at han havde søgt lægehjælp ved en klinik i Palermo.

I september døde han af kræft bag tremmer. Han nåede blandt andet at blive idømt seks livstidsdomme.