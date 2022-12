Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 22-årig chauffør fra Flextrafik havde angivelig for meget fart på, da han tirsdag formiddag påkørte en betonafspærring ved et vejarbejde.

Ifølge Fyns Politi havde føreren ikke kørekort, ligesom de havde mistanke om, at han »kørte i narkopåvirket tilstand«.

Virksomheden bag den pågældende Flextrafik – SafeNCare – bekræfter nu over for B.T., at det var en af deres chauffører, der var involveret i færdselsuheldet.

»Den pågældende chauffør er blevet udelukket fra al kørsel hos os, mens undersøgelsen står på,« oplyser virksomheden.

Videre oplyser de, at de ikke ved, hvad de nøjagtige omstændigheder for uheldet er. Men de er i gang med at undersøge sagen nærmere, mens de afventer yderligere informationer fra myndighederne.

Tirsdag lød det, at den 22-årige skulle have taget en blodprøve for at fastslå, om han kørte med euforiserende stoffer i blodet.

Fyns Politi er på nuværende tidspunkt ikke vendt tilbage på vores henvendelse angående den forespørgsel.

Flextrafik er kørsel for borgere med et særligt transportbehov, og SafeNcare kører Flextrafik for FynBus, Sydtrafik og Midttrafik.