Politiet har fundet den 65-årige kvinde, der tirsdag forlod en adresse i nordjyske Tranum i nedtryk tilstand.

Det meddeler Nordjyllands Politi på Twitter.

Den 65-årige kvinde er blevet kørt på sygehuset til tjek.

'Efter søgning med både patruljer og hundepatruljer er Karen nu fundet.'

'Hun var noget forkommen og er kørt til tjek på sygehuset.'

'Tak for hjælpen til de borgere, der har hjulpet med at kigge efter kvinden,' skriver Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politi meldte ud omkring 21.45, at man ledte efter Karen og bad og hjælp.

Politiet opfordrede borgere i området til at kigge efter i egne haver og udhuse for at se, om den 65-årige kvinde skulle opholde sig der.