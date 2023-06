Der gik ikke mange minutter, fra da Mette Grith Stage forlod retssalen, og den første ubehagelige sms tikkede ind.

»Jeg er dårligt nok kommet ud af retten, før jeg kan se, hvor mange beskeder, der tikker ind med, 'hvor var det fryd for mig, at det gik som det gik' eller 'hvor forfærdeligt et menneske, jeg er',« fortæller hun til B.T. kort efter skyldkendelsen.

»Jeg forstår ikke helt, at folk skal skrive 'det har du godt af din klamme so', fordi det er jo mit arbejde. Det er jo ikke mig som person, Mette Grith Stage, der har tabt eller vundet en sag.«

Hendes klient, den 38-årige Thomas Thomsen, er netop kendt skyldig i drab, usømmelig omgang med lig og for forsøg på voldtægt.

Baggrunden for kendelsen var blandt andet tiltaltes forklaring, som retten har kaldt for utroværdig, ligesom der blev lagt vægt på de retsmedicinske undersøgelser i sagen, der slog fast, at kvælning var sandsynligt.

Det kom også frem, at det af retten ikke er fundet tilstrækkeligt bevist, at tiltalte har voldtaget Mia Skadhauge Stevn, men at han i stedet kendes skyldig i at have forsøgt at begå voldtægt.

Thomas Thomsen har hele vejen igennem erkendt forholdet om usømmelig omgang med lig, men altså nægtet sig skyldig i drab og voldtægt.

»Han (Thomas Thomsen red.) er selvfølgelig skuffet over resultatet og chokeret over det i et eller andet omfang. Det er klart, han kan godt regne ud, at når man er dømt for så alvorlig kriminalitet, så er der også en hammer, der falder,« fortæller Mette Grith Stage.

Rent fagligt kan Mette Grith Stage også mærke skuffelsen over udfaldet.

»Nu er det her jo mit arbejde, og det er klart, at fagligt set, der er jeg selvfølgelig skuffet over, at jeg ikke får det udfald, som min klient har ønsket i den her sag. Det er jo ikke godt arbejde,« slår hun fast.

»Jeg har så fået en delvis frifindelse i forhold 1 (tiltalen om voldtægt red.), mens retten i øvrigt har hældt mine argumenter ned ad brættet, og det må jeg bare forholde mig til,« fortæller hun.

Efter skyldkendelsen blev Thomas Thomsens personlige forhold læst højt. Her blev en supplerende rapport fra Retslægerådet bragt på banen, der slår fast, at man anbefaler forvaring i stedet for en almindelig fængselsstraf.

Torsdag morgen er der strafprocedure, hvor der også vil falde dom. Her vil anklager Mette Bendix gå efter fængsel på livstid eller forvaring.

