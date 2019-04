Politiet er massivt til stede i den nordsjællandske by Rungsted lørdag aften. Flere personer er blevet ramt i forbindelse med en skudepisode.

Nordsjællands Politi oplyser til B.T., at de stadig er i området, og leder efter gerningsmændene.

»Vi er i fuld gang med at lede efter gerningspersonerne lige nu. Derfor er der kampklædt politi i området og en helikopter i luften. Vi tager vores forholdsregler,« siger pressevagten til B.T.

Skudepisoden fandt sted på Rungsted Strandvej lørdag aften omkring klokken 18.00.

Politiet er massivt til stede i Rungsted efter et skyderi fredag aften.

Mindst to personer er blevet såret af skud.

Vidnet Jesper var en af de første på stedet.

Han fortæller til B.T., at en mand var ramt i benet, en anden i hovedet.

Nordsjællands Politi vil ikke oplyse, hvem eller hvad de leder efter.

Men såvel retsmedicinere som tungt bevæbnet politi er på stedet.

Det fortæller flere personer til B.T. Ligesom det også fremgår af billeder fra stedet.

Kender du til episoden eller har du billeder fra stedet, så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv til 1929@bt.dk.

Sværtbevæbnet politi er lørdag aften til stede i den nordsjællandske by Rungsted efter et skyderi.

Nordsjællands Politi kan ikke fortælle yderligere om tilstanden på de sårede personer.

En person, der bor i området, fortalte tidligere til B.T., at han fra sit hjem tæt på stedet, hvor skudepisoden fandt sted, kunne høre fem-seks skud.

Politiet har ikke offentliggjort, hvor mange personer, der er ramt af skud. Der var dog mindst fem ambulancer på gerningsstedet.

Flere af dem kørte fra stedet med politieskorte.

Nordsjællands Politi har yderligere oplyst på Twitter, at de ikke kan udelukke, at der er tale om banderelateret sag.