En 21-årig mand blev søndag aften ramt af skud i det centrale Sønderborg.

Nu søger politiet vidner til det – og til to andre hændelser, der muligvis kan hænge sammen med det.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var kort før klokken 20.30, at politikredsen måtte rykke ud, da en 21-årig mand var blevet ramt af skud i Store Rådhusgade i byen.

Den unge mand blev efterfølgende indlagt på sygehuset, og han blev kort før midnat meldt uden for livsfare.

I samme ombæring udsendte man et signalement af den formodede gerningsmand - og nu efterlyser politiet også vidner til to brande, der ikke kan afvises at have sammenhæng med skudepisoden.

Signalement af formodet gerningsmand Gerningsmanden kom ifølge politiet cyklende på en mountain-bike i retning fra Rådhustorvet og fortsatte efter skudepisoden ad Store Rådhusgade i ukendt retning.



Personen beskrives med følgende signalement:

- Mørkt tøj med hætte over hovedet

- Sorte Adidas-sko med hvide striber og hvid sål

- Benyttede en nyere mountain-bike af et ukendt mærke. Den havde et sølvfarvet skær

I pressemeddelelsen oplyses det, at politiet 'efterforsker bredt', og at man fortsat er i gang med at kortlægge hændelsesforløbet i forbindelse med skudepisoden.

Den første brand fik politiet en anmeldelse om klokken 02.30.

Der var tale om en brand i et køretøj på en parkeringsplads på Nørager 6 i Sønderborg. Ved branden skete der omfattende skader på bilen.

Den anden brand modtog politiet en anmeldelse om klokken 02.39. I det tilfælde var der tale om en mindre brand på en restaurant på Kærvej i Sønderborg. Den blev hurtigt slukket af en patrulje, der ankom til stedet.

»Politiet ser med stor alvor på nattens hændelser i Sønderborg og har iværksat en stor politimæssig indsats,« lyder det.

Hvis du ser den formodede gerningsmand bag skudhændelsen, råder politiet til, at du ikke tager kontakt til vedkommende, men 'omgående' ringer til politiet på telefonnummer 1-1-4.

Hvis du har set noget mistænkeligt i forbindelse med de to brande, beder politiet også om, at du ringer på samme telefonnummer.

B.T. følger sagen.