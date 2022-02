På grund af drabet på den 19-årige mand oprettes der visitationszone i Vollsmose og dele af Korsløkke.

»På baggrund af den tragiske hændelse natten til søndag, er det nødvendigt igen at tage visitationszonen i anvendelse,« siger Arne Gram, der er politidirektør i Fyns Politi, og fortsætter:

»Der er blevet afgivet skud og et menneske er dræbt. Det er helt utilstedeligt. Derfor sætter vi ind med oprettelsen af en visitationszone nu – og tro mig, vi bruger også andre værktøjer i kassen, uden at jeg dog kan komme nærmere ind på, hvad de er af hensyn til efterforskernes arbejde.«

Fyns Politi modtog klokken 02:20 natten til søndag en meldingen om, at en 19-årig mand var blev dræbt af skud.

Manden befandt sig i en bil på parkeringspladsen bag ved fastfoodrestauranten KFC og Netto på Nyborgvej ved krydset Nyborgvej og Ejbygade i Odense.

Derfor vil der fra mandag den 28. februar klokken 20.00 være en visitationszone, hvis man befinder sig i Vollsmose og dele af Korsløkke.

Med en visitationszone har Fyns Politi mulighed for at visitere folk for at kontrollere om de medbringer ulovlige våben el.lign.

Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal dette kunne ske både i umiddelbar nærhed af de kendtes aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område.

Fyns Politi beskriver områderne således:

»Nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Staupudevej til Nyborgvej, ad Nyborgvej mod vest og videre ad Munkerisvej til Ørbækvej, ad Ørbækvej til Nyborgvej og herfra ad Ejby Møllevej mod nord til Skt. Jørgens Gade, ad Åsumvej mod øst til Ejbygade og ad Ejbygade mod nord til nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen.«

Visitationszonen gælder foreløbig frem til mandag den 15. marts 2022 kl. 12.00.

Der er mulighed for forlængelse af visitationszonen, hvis der er grundlag herfor, skriver Fyns Politi i en pressemeddelse.