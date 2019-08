22-årig mand får fængsel i seks år for skud mod mand fra rivaliserende gruppe. Landsret stadfæster byretsdom.

I seks år må en ung mand ikke vise sig i et afgrænset område i Esbjerg by, efter at han affyrede en pistol mod en mand i en frisørsalon.

Vestre Landsret har i en dom torsdag stadfæstet en tidligere afgørelse fra Retten i Esbjerg, og det indebærer, at også straffen på fængsel i seks år står ved magt.

Det var 5. januar sidste år, at Mohamed Ali Hassan Ibrahim iført maskering dukkede op i Jafar Hair Studio på Storegade. Han skød mod en mand, der sad i stolen, men ramte ikke.

Den 22-årige mand, der ifølge det regionale medie jv.dk går under tilnavnet "Hvidklat", er fundet skyldig i forsøg på farlig vold. En anklage om forsøg på manddrab er blevet afvist.

Han tilhører en gruppering på Stengårdsvej, og manden i frisørsalonen kommer fra en anden gruppe, der knyttes til Kvaglundvej.

I januar sidste år var der alvorlige spændinger mellem de to grupper, og manden, der skulle klippes, bad flere gange en kammerat om at holde øje med biler udenfor.

Lige pludselig standsede en bil op og lyste ind i salonen. Straks efter dukkede den maskerede mand op i døren.

Tre søstre, der befandt sig i salonen, smed sig på gulvet, og manden i stolen flygtede, mens en pistol blev affyret. Offeret blev dog ikke ramt.

Kort efter episoden blev Mohamed Ali Hassan Ibrahim anholdt hos sin mor på Stengårdsvej.

I sager om bandekriminalitet er det i nogle tilfælde blevet muligt at give et opholdsforbud i en bestemt periode og i bestemte områder.

Den første sag af denne karakter behandles for øvrigt af Højesteret fredag.

/ritzau/