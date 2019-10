Skandalerne har i den grad ramt politiet i år. Alligevel har landets politibosser god grund til at smile.

B.T. kan nu afsløre, at politidirektørerne, it-direktøren samt rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg til sammen har fået 1.010.000 kroner i bonus for 2018.

Det svarer i gennemsnit til 77.693 kr. for de i alt 13 højest placerede ledere i dansk politi.

I en serie har B.T. de seneste fire måneder ellers afdækket en række problematiske forhold i politiet og domstoles sagsbehandling.

Her er politi-bossernes bonus for 2018 Anne Marie Roum Svendsen (Nordjyllands Politi): 70.000 kroner

Helle Kyndesen (Østjyllands Politi): 80.000 kroner

Jens Kaasgaard (Midt- og Vestjyllands Politi): 80.000 kroner

Jørgen Abrahamsen (Sydøstjyllands Politi): 65.000 kroner

Jørgen Martin Meyer (Syd- og Sønderjyllands Politi): 70.000 kroner

Arne Vedsted Gram (Fyns Politi): 65.000 kroner

Lene Frank (Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi): 75.000 kroner Svend Ulrik Larsen (Midt- og Vestsjælland Politi): 35.000 kroner.

Anne B. S. Tønnes (Københavns Politi): 70.000 kroner

Jens-Christian Bülow (Nordsjællands Politi): 70.000 kroner

Kim Christiansen (Københavns Vestegns Politi): 70.000 kroner Jens Henrik Højbjerg (Rigspolitichef): 90.000 kroner Lars Ole Dybdal (IT-direktør i Koncern IT): 170.000 kroner. Det svarer igennemsnit til 77.693 kroner for de i alt 13 højest placerede ledere i dansk politi. Kilde: Rigspolitiet Politidirektørernes løn var i gennemsnit på 92.245 kroner (seneste tal fra 2016) om måneden, plus pension og den opnåede bonus. Det er ikke B.T. bekendt, hvad Rigspolitichefen og it-direktøren får i grundløn. Rigspolitiet har ikke tilsendt nogen bonustal for Kit Claudi Grøn-Iversen (Bornholms Politi)

Ofrenes ventetid på den borgervendte kriminalitet har to kvartaler i træk slået rekord. Ofre som Bente Strunge Hermann, Silas Lund, Charlotte Andersen, Steen Johannsen, Mary Jane Williams, Uffe Kurt Jensen og Sallie Nielsen har fortalt om deres sager i B.T., og hver gang har politiet enten beklaget forløbet eller taget sagerne op igen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har allerede erkendt, at ofre for kriminalitet er blevet svigtet, og at der nu skal ske ændringer.

Alligevel har politibosserne altså fået en klækkelig bonus - og det møder hård kritik på Christiansborg.

»Jeg finder det fuldstændigt skandaløst og uacceptabelt, at politiledelsen modtager store bonusser, mens politiet over en bred kam har store problemer. Der skal ryddes op i politiets bonussystem og i stedet være fokus på at opklare personfarlig kriminalitet,« siger Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup.

Politi-bosserne får bonus udbetalt for at have nået mål, der er skrevet ind i deres resultatkontrakt.

B.T. må dog ikke få oplyst, hvilke nåede mål der konkret er årsag til den ekstra udbetalte løn.

Dog bekræfter Rigspolitiets kommunikationsdirektør Anders Frandsen, at netop den lange sagsbehandlingstid af ofrenes kriminalitet er et punkt, der har trukket ned i den ekstra udbetaling.

Begge politiske fløje vil nu have et helt konkret svar, og det skal Nick Hækkerup skaffe.

»Jeg synes, at det er forkert, at vi ikke får indblik i, hvad det præcist er, der fører til bonus. Den plejer at være beregnet ud fra opfyldelsen af bestemte mål, og offentligheden fratages jo muligheden for at vurdere, om de er fornuftige. Her ville man jo fx kunne se, hvordan og om sagsbehandlingstider indgår,« siger SFs retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt og tilføjer:

»Jeg vil derfor bede ministeren offentliggøre – uden navne, så vi tager hensyn til fortroligheden – hvilke forhold der er målt på.«

Også Alternativets retsordfører Sikandar Siddique savner svar fra Nick Hækkerup.

»Jeg synes, det er afgørende, at der er en total gennemsigtighed. Alle skal kunne se, hvilke af politidirektørernes mål der lykkes, og hvilke der ikke kommer i hus,« siger han.

Der er stor forskel på polit-bossernes bonus.

I landets politikredse ligger den ekstraløn på mellem 35.000 kroner til politidirektøren i Midt-og Vestsjælland i bunden til politidirektørerne i Østjylland samt Midt- og Vestjylland, der begge har fået 80.000 kroner i bonus.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg har med en bonus på 90.000 kroner fået næstmest udbetalt.

Helt i top er dog direktøren i Rigspolitiets it-afdeling Lars Ole Dybdal. Han har fået hele 170.000 kroner i bonus.

Nu kommer Nick Hækkerup da også til at forholde sig specifikt til it-direktørens meget høje bonus.

»Jeg vil gerne overbevises om, at der er gode grunde til, at it-direktøren oppebærer en stor bonus. Så vi vil have svar fra justitsministeren på hvorfor. I det hele taget skal vores chefer i staten ikke have løn to gange for det samme arbejde,« siger Peter Skaarup.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nick Hækkerup, der er i udlandet.