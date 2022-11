Lyt til artiklen

For syv dage siden løftede Københavns Vestegns Politi sløret for, at de havde rejst tiltale mod en 29-årig mand for drabet på 32-årige Louise Borglit

Nu viser anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, tiltalen mod den 29-årige.

Og den er ganske kort:

»Ved den 4. november 2016 cirka kl. 19.07 i Elverparken i Herlev med Knivstik at have dræbt den gravide X«.

Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i november 2016. Mindre end et år efter indledte den nu 29-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, et voldeligt forhold til en noget ældre kvinde, der ifølge sin egen forklaring blev slået næsten dagligt, inden kæresten forsøgte at dræbe hende. Foto: Privatfoto Vis mere Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i november 2016. Mindre end et år efter indledte den nu 29-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, et voldeligt forhold til en noget ældre kvinde, der ifølge sin egen forklaring blev slået næsten dagligt, inden kæresten forsøgte at dræbe hende. Foto: Privatfoto

I alt er den 29-årige tiltalt for et forhold.

I anklageskriftet tager anklagemyndigheden allerede nu forbehold for påstand om en anden straf end fængsel, hvis den 29-årige kendes skyldig.

Den 29-årige mand har siddet varetægtsfængslet i lidt over seks måneder, flere gange har han forsøgt at blive løsladt.

Selvom anklageskriftets tiltale mod manden er ganske kort og ikke giver mange detaljer om, hvad der skete 4. november 2016 19.07 i Elverparken, kom der flere detaljer frem om drabet, da han blev fremstillet i grundlovsforhør efter anholdelsen.

Anholdt fem år efter drabet 4. november 2016 gik den højgravide Louise Borglit en aftentur med sin søsters hund i Elverparken i Herlev. Her blev hun brutalt overfaldet og dræbt med 11 knivstik. Først fem år senere blev den formodet gerningsmand anholdt. Han blev anholdt i maj måned i år og har siddet varetægtfængslet lige siden. Den nu 29-årige mand har nægtet sig skyldig i drabet siden anholdelsen. Københavns Vestegns Politi havde længe haft den 29-årige mand i søgelyset, men de kunne ikke finde beviserne til at anholde ham. I efteråret 2020 tog politiet dog en opsigtsvækkende beslutning i forsøget på at skaffe afgørende bevismateriale mod den hovedmistænkte. Nemlig at sætte en aktion i gang med en særligt trænet PET-agent med dæknavnet »Frank«. Den nu 29-årige hovedmistænkte mand var i mellemtiden blevet idømt en langvarig fængselsstraf, som han var i gang med at afsone i det moderne og topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens. Her sendte efterforskerne fra Vestegnens Politi i største hemmelighed undercoveragenten fra PET ind med en klar mission: bliv god ven med den hovedmistænkte, vind hans fortrolighed og få ham til at tale over sig. Missionen førte til, at man den 5. maj i år anholdte den nu drabstiltalte mand i Enner Mark Fængslet. Dagen efter blev han sat for en dommer ved retten i Glostrup og varetægtsfængslet i fire uger.

Her fremgik det af sigtelsen, at gravide Louise Borglit blev dræbt af knivstik, da hun blev stukket mindst 11 gange i brystet, ryggen, skulderen og ballen. Samtidig blev hun påført et ukendt antal snitsår i hovedbunden, nakken, benene, underarmene og fik skåret næsen delvist af.

Tirsdag skulle han have været foran en dommer igen, men han valgte at lade sig frivilligt forblive varetægtsfængslet, efter han nu er tiltalt for drabet.

Manden nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat Christina Schønsted.

Foreløbig har han hverken ønsket at udtale sig i retten eller lade sig afhøre af politiet.

Da den 29-årige nu drabstiltalte mand blev anholdt i maj, sad han allerede bag tremmer.

I Enner Mark Fængslet i Jylland afsonede han en langvarig fængselsdom for drabsforsøg på en tidligere kæreste, som blev mishandlet omkring et års tid efter knivdrabet i Elverparken i Herlev.

Faktisk havde Københavns Vestegns Politi allerede den 29-årige mand i søgelyset kort tid efter drabet i Elverparken.

I forbindelse med afsoningen i Enner Mark Fængslet tog politiet en opsigtsvækkende beslutning i forsøget på at skaffe afgørende bevismateriale mod den hovedmistænkte.

Louise var ude at lufte sin søsters hund, da hun blev stukket ihjel med talrige knivstik i Elverdamsparken i Herlev. Vis mere Louise var ude at lufte sin søsters hund, da hun blev stukket ihjel med talrige knivstik i Elverdamsparken i Herlev.

I samarbejde med PET satte mange gang i en særlig operation den 30. oktober 2020.

En PET-agent, der var særligt trænet til opgaven, blev indsat i fængslet med dæknavnet »Frank«. Her skulle agenten blive gode venner med den mistænkte og vinde hans fortrolighed.

Ifølge politiet, der både udstyrede den hemmelige agent og dennes fængselscelle med en mikrofoner, talte den nu 29-årige mand over sig flere gange.

Her skulle den nu tiltalte mand angiveligt allerede 2. november uopfordret begyndt at fortælle om et drab på en kvinde og en hund. Og dagen efter fortalte han specifikt agenten om drabet i Elverparken få år tidligere.

Også blodige detaljer, som at kvindens næse var blevet skåret af. En læsion, der ikke på det tidspunkt havde været omtalt i medierne.

De følgende dage og uger fortsætter den hovedmistænkte med flere gange at snakke om drabet og politiets manglende gennembrud i efterforskningen. Han omtaler politifolkene som »amatører« og siger på et tidspunkt, at han ikke er bange for at blive opdaget, da der på det tidspunkt var gået fire år, siden drabet var blevet begået.

Ud over drabsforsøget på sin daværende kæreste er den 28-årige også tidligere dømt for røverier, grov vold og kriminalitet under sin afsoning.

Allerede ved grundlovsforhøret 6. maj i år besluttede dommeren, at den 29-årige skulle mentalundersøges.

Det vides ikke, hvornår sagen skal for retten, da den ikke er blevet berammet.