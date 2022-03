11 røverier på Fyn – alene i år. Flere af dem mod dagligvarebutikker og supermarkeder i Odense.

»Vi kan se, at der har været en stribe af røverier hos os og hos kolleger i branchen,« siger Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør i Coop-koncernen, der blandt andet står bag Kvickly, SuperBrugen og Coop 365.

En udvikling, som vi tidligere har beskrevet i denne artikel, og som politikommissær Finn Wegner fra Fyns Politi beskrev sådan her:

»Vi har haft lidt rigeligt røverier i den seneste periode, det er der ikke nogen tvivl om. Og det er altså ikke normalt.«

Og det er en udvikling, der nu har fået Coop-koncernen til at hyre vagter til nogle af dets mindre butikker i byen.

Er usædvanligt, men lige nu nødvendigt træk, erkender Jens Juel Nielsen.

»Det er jo ikke noget, vi normalt gør. Og det er slet ikke noget, vi gør i butikker af den størrelse,« forklarer informationsdirektøren

Beslutningen om at hyre vagter til at holde øje med nogle af butikkerne i Odense er truffet i Coops sikkerhedsafdeling.

»Men jeg tror nu, de er meget glade for det ude i butikkerne,« lyder det fra Jens Juul Nielsen.

»Den dyreste måde at beskytte sig på, er med vagter og det gør vi kun ved særlige grunde. Og det har vi så vurderet, at der er her.«

Vagterne er sat ind, hvor Coop vurderer, at der er en særlig risiko. De er ikke i butikkerne hele tiden og vagterne skifter mellem de forskellige butikker.

De seneste år har der været et fald i antallet af røverier mod supermarkeder og derfor er det lidt usædvanligt, at der på det seneste har været en opblussen i røverier.

»Det er begrænset, hvor meget der er at hente. Der er ikke så meget at komme efter.«

»Der er færre kontanter i butikkerne. Det allerbedste er, at danskerne er gået over til at betale med kort i stedet for kontanter.«

Allerhelst så Coop, at kontanterne forsvandt helt fra butikkerne og at det kun var muligt at betalt med betalingskort og andre lignende betalingsmidler.

»Vi skal tage imod kontanter, men vi kunne godt tænke os, at vi kunne få lov til helt at undgå kontanterne,« lyder ønsker fra Jens Juel Nielsen.