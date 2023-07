Holdt du parkeret ved Lidl, Føtex, Rema 1000 eller Kvickly i Ribe mellem klokken 10 og 11.15 søndag formiddag?

Så har Syd- og Sønderjyllands Politi en klar opfordring til dig.

Tjek din videoovervågning og dashcam, hvis du ligger inde med sådanne.

I et opslag på Twitter beder politiet således offentligheden om hjælp til at opklare et røveri, der fandt sted omkring klokken 11.15 ved krydset mellem Nørremarksvej og Seminarvej.

Her kom en 73-årig kvinde cyklende, da en mand med hanekam og tatoveringer ud af det blå overfaldt hende.

Den ældre kvinde blev væltet af sin cykel og pådrog sig ved faldet alvorlige skader, hvorfor hun siden har været indlagt på hospitalet.

Gerningsmanden forsøgte i første omgang at flygte på kvindens cykel, men måtte opgive for i stedet at forsvinde til fods.

Det er politiets mistanke, at manden samme dag forsøgte at bryde ind i en række biler, der holdt parkeret ved Lidl, Føtex, Rema 1000 og Kvickly i Ribe, hvorfor man nu er interesseret i videoovervågning fra området.

Det er nemlig endnu ikke lykkedes politiet at identificere gerningsmanden, valgte man tirsdag at efterlyse ham offentligt med billede og signalement.

Manden bliver af politiet beskrevet som værende muskuløs. På både underarme og lægge har han tatoveringer, og på gerningstidspunktet var han iført lyseblå kasket, sort T-shirt, sorte knælange shorts samt gule og sorte sko.

Han havde en 'hanekam-lignende frisure' og kort sort skæg, lyder det videre fra politiet, der tilføjer, at han talte til kvinden på dårligt engelsk.

»Det er ekstremt vigtigt for os, at vi får fat i manden. Det er meget, meget vigtigt, fordi han overfaldt en fuldstændigt sagesløs 73-årig kvinde, og særligt fordi hun på grund af sin alder ikke har haft mulighed for at værge for sig, som for eksempel en 40-årig ville have haft,« siger politikommissær Ole Hillerup fra Syd- og Sønderjyllands Politi til JydskeVestkysten.

Har man oplysninger om hans identitet, eller ser man ham et sted, bedes man derfor tage kontakt på telefon 1-1-4. Man skal ikke selv kontakte ham, lyder det.

Derudover søger politiet vidner, der har overværet episoden, der fandt sted omkring klokken 11.15.