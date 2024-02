Midt- og Vestjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde den 24-årige Steven Schwartz Eriksen.

Han er mistænkt for et røveri begået 7. januar 2024 i Netto i Viborg.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

»Tre unge mænd indfandt sig i butikken og forlod stedet med en indkøbskurv fuld af varer. Et vidne forsøgte at stoppe de tre formodede gerningsmænd og blev i den forbindelse udsat for vold,« skriver politiet.

Politiets efterforskning har indtil videre ført til varetægtsfængsling af to personer, og politiet har nu identificeret den sidste formodede gerningsmand.

Ifølge politiet ved Steven Schwartz Eriksen godt, at politiet vil have fat på ham. Det har dog ikke ført til, at han selv har meldt sig, og derfor efterlyses han nu med navn og billede.

»Politiet ved, at han har en tilknytning til byerne Viborg, Aars og Horsens, men vi formoder, han kan opholde sig i det meste af landet.«

Steven Eriksen beskrives som 182 centimeter høj med kort, lyst hår og spinkel af bygning.

Politiet opfordrer til, at man ringer 114, hvis man har oplysninger om, hvor han befinder sig.