Den 12. januar 2022 var en 19-årig mand udsat for et røveri.

I krydset mellem Vesterdalen og Sønderengen i Dyssegård blev han antastet af to mænd, der slog ham i ansigtet.

Han flygtede fra stedet, men blev indhentet af gerningsmændene.

Her truede de ham til at udlevere en bæltetaske med både mobiltelefon og pung.

Herefter stak de af på knallert, og siden er det ikke lykkedes Nordsjællands Politi at identificere og finde gerningsmændene.

Som et led i efterforskningen deler de derfor nu billeder af to mænd, der mistænkes for at stå bag røveriet.

»Det er desværre ikke lykkedes os at identificere gerningsmændene ad andre veje. Derfor beder vi nu borgerne om hjælp,« siger politikommissær Jakob Rahbek, Nordsjællands Politi, i en pressemeddelelse.

Kan man genkende en eller begge mænd, eller har man øvrige oplysninger, der kan være til gavn for den videre efterforskning af sagen, bedes man henvende sig.

Man kan kontakte Nordsjællands Politi på telefon 114.

