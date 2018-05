Med en opsigtsvækkende dom på ikke mindre end 20 års fængsel for to drabsforsøg, blev der skrevet retshistorie, da Københavns Byret i fredags afsagde dom mod et højtstående medlem af bandegrupperingen LTF - Loyal To Familia.

Selv om ingen mennesker blev dræbt ved skyderierne 21. september sidste år på Nørrebro i København, kom straffen på de 20 års fængsel solidt til at overgå de eksempelvis 12 års fængsel, som et »normalt« drab almindeligvis vil udløse. Det skyldtes især, at straffen kan fordobles, når en forbrydelse begås som led i en bandekonflikt. Det vedtog Folketinget sidste sommer med den såkaldte »Bandepakke 3«.

Den typiske straf for et drabsforsøg er seks års fængsel, men i det aktuelle tilfælde var der altså ifølge retten tale om to drabsforsøg på tilfældige cyklister, ligesom gerningsmanden Bilal Nabil Hasan, 27, også bragte tre andre personers liv og førlighed i fare, da han affyrede 11 skud på under et minut på Nørrebrogade og ved Den Røde Plads. Samtidig blev han også fundet skyldig i ulovlig våbenbesiddelse, ligesom det også påvirkede straffens længde, at han tidligere er straffet.

Bandepakke 3 blev vedtaget sidste sommer i enighed mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, efter at bandekrigen i København havde gjort skyderier på åben gade til et næsten dagligt fænomen. Hensigten med bandepakken var at sætte hårdt mod hårdt over for rockere og bandemedlemmer med blandt andet skærpet straf for brug af våben, zoneforbud, visitationszoner og indskrænkning af prøveløsladelse.

Flere kriminalitetsforskere og eksperter udtalte ved den lejlighed tvivl om effekten. Blandt andre lød det fra professor ved Aarhus Universitet Line Lerche Mørk, der siden 2010 har fulgt tidligere bande- og rockermedlemmer:

»Hvis man er bande- eller rockermedlem, så sidder man ikke og tænker på, hvor lang en straf man får eller hvor man ikke må opholde sig.«

Alligevel tror retsordfører Karsten Hønge fra SF, hvis parti ikke var med til at vedtage bandepakken, at dommen på de 20 års fængsel vil have en afskrækkende effekt i bandemiljøet:

»Det er en meget hård straf, som overraskede mig, men den giver mening. Jeg må sige, at jeg er tilfreds med, at man slår hårdt ned. Det er vigtigt at få skabt tryghed,« siger Karsten Hønge.

»Om strengere straffe har nogen effekt er en evig debat, som vi har haft i årtier. Det gør strengere straffe ikke altid, og det skal ikke være det eneste værktøj mod kriminalitet. Men når der er tale om planlagt kriminalitet, hvor man har mulighed for at overveje sine handlinger på forhånd, så giver det mening. Jeg er sikker på, at en dom som denne her vil sætte sig dybt i miljøet. Alle vil være opmærksomme på det i de organiserede grupper,« vurderer SF's retsordfører.