De omstridte el-løbehjul, som flyder i byerne, er populære hos danskerne. Hos politiet er det en helt anden sag.

Københavns Politi vil nu den uansvarlige kørsel til livs og bekæmper den med målrettede razziaer.

I flere weekender i træk har betjente kontrolleret folk på el-løbehjul i de sene nattetimer. Senest på den livlige Gothersgade i København.

»Der blev (natten til lørdag, red.) taget 14 personer for spirituskørsel på løbehjul. Vi gav også 15 advarsler for dårlig kørsel, som hovedsageligt er gået til turister, da det er danske borgere, som vi kaster vores kræfter over. Det er dem, der skal lære at køre ordentligt på de her løbehjul,« siger Leif Hansen, der er vagtchef hos Københavns Politi.

Færdselsregler på el-løbehjul Du skal være fyldt 15 år (Nogle udlejningsfirmaer kræver, at man er mindst 18 år).

Du skal følge cykelreglerne. Det vil sige, at du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti, og følge cyklistsignaler og -skiltning.

Du må ikke køre på fortovet, på gangstier eller i fodgængerfelter.

Du skal give tegn ved sving og stop.

Der må kun være én person på løbehjulet.

Du skal køre med lys på hele døgnet.

Promillegrænsen er 0,5, og der er nulgrænse for ulovlige stoffer.

Børn under 15 år må kun køre på elektrisk løbehjul i trafikken, hvis barnet er sammen med en voksen på 18 år eller derover, som har kontrol over barnets kørsel. På lege- og opholdsområder er der dog ikke krav om, at børn på elektrisk løbehjul skal være sammen med en voksen. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

I den første weekend af juli udløste politiets kontrolindsatser mod el-løbehul hele 28 sigtelser for spirituskørsel, mens det i weekenden efter blev til 15 sigtelser.

Med tallene fra natten til lørdag løber antallet af sigtelser for spirituskørsel på el-løbehul op i samlet 57 for juli.

For vagtchefen er den uansvarlige trafikkultur decideret ubegribelig.

»Det er grænsen til infantil stupiditet at køre påvirket på de legetøj ude i trafikken. Det er min personlige mening, men det forekommer mig ubegribeligt,« siger han.

Københavns Politi gik målrettet efter unge på el-løbehul på Gothersgade.

Ved de natlige razziaer bliver et større antal personer også sigtet for diverse forseelser.

Her er det både overtrædelser, hvor to personer benytter det samme løbehjul, eller kørsel steder man ikke må.

Danmark er sluppet for meget alvorlige ulykker med el-løbehul, men anderledes ser det ud i de øvrige lande.

Senest blev den britiske tv- og YouTube-stjerne Emily Hartridge fredag 12. juli dræbt i en ulykke på el-løbehul i London.