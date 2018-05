10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 - besøg!

I sin celle i Vestre Fængsel kan den livstidsdømte raket- og ubådsbygger Peter Madsen godt starte nedtællingen til at få ophævet sin besøgs- og brevkontrol.

Statsadvokaten i København oplyste mandag, at Peter Madsen opgiver at blive frifundet for grov sexmishandling, drab og partering af den svenske journalist Kim Wall. Han vil alene anke straffens længde, når ankesagen kommer for Østre Landsret .

Dermed er vejen både banet for, at Raket-Madsen igen må sende og modtage private breve til familie, venner og elskerinder uden at politiet læser med. Samt måske ikke mindst, at han i fængslet kan modtage uovervågede besøg af både mænd og kvinder.

Den ret til privatliv har den 47-årige Peter Madsen været afskåret fra i næsten ni måneder, siden han iført sin camouflagefarvede kedeldragt blev anholdt på havnen i Dragør om formiddagen 11. august sidste år.

Da en domsmandsret i Københavns Byret 25. april idømte ham fængsel på livstid for sexdrabet på 30-årige Kim Wall ombord i hans privatbyggede ubåd, gav retten anklageren ret i, at Peter Madsen fortsat skulle have besøgs- og brevkontrol under sin fængsling, indtil ankesagen kunne behandles i Østre Landsret.

I sin argumentation påpegede anklager Jakob Buch-Jepsen blandt andet, at Peter Madsen af retslægerne blev betegnet som manipulerende og kunne tænkes at påvirke de vidner, der skulle føres under ankesagen, hvis han ikke var under fortsat overvågning, når han var i fysisk eller verbal kontakt med omverdenen.

Det protesterede Peter Madsens forsvarer Betina Hald Engmark prompte mod og fortalte retten, at det havde været »meget belastende« for hendes klient, at han siden siden fængsling i august sidste år ikke havde kunnet snakke med andre mennesker uden overvågning.

Ifølge forsvareren er beslutningen om kun at anke strafudmålingen heller ikke ensbetydende med, at Peter Madsen nu indrømmer at have dræbt Kim Wall. Kun at han ikke orker mere.

»Han har været underkastet nogle strenge regler som varetægtsarrestant. Han har været underkastet besøgs- og brevkontrol, og det er nogle ting, der spiller ind, når man vælger at sige, at man ikke skal i gennem beviserne igen. Nu vil det så bortfalde,« siger hun til DR Nyheder.

Ifølge Betina Hald Engmark betyder det dog bestemt ikke, at han tilstår drabet.

»Det betyder, at han anerkender, at byretten nu har fundet ham skyldig, og det må han så leve med, fordi han har valgt, at han ikke vil kæmpe mere. Han har ikke energien til det,« tilføjer forsvareren til DR.

Trods politiets overvågning har Peter Madsen under sin varetægtsfængsling blandt andet haft en hed korrespondance med sin tidligere elskerinde Deirdre King, som han med kælne ord forsøgte at lokke til at komme på besøg i fængslet. Det oplyste den 39-årige dansk-amerikaner før retssagens start i et tv-program på Kanal 5, hvor hun blandt andet læste op af brevene fra den ensomme Peter Madsen:

»Jeg har gemt alle de dejlige duft-ting, som du har sendt mig, og jeg mærker dig, hver gang jeg læser det brev, du sendte til mig,« skrev han blandt andet og fortalte også, hvor meget han savnede et besøg af sin elskerinde gennem flere år:

»Et besøg ville være uendeligt dejligt«.

Faktisk nåede de to at aftale et overvåget stævnemøde, hvor Peter Madsen med sine egne ord utålmodigt ventede »renskuret, nybarberet og fin«, men den tidligere elskerinde havde fået kolde fødder og dukkede alligevel ikke op i fængslet.

Statsadvokaten i København, Lise-Lotte Nilas, oplyser til BT, at det vil være helt sædvanligt, hvis Peter Madsens besøgs- og brevkontrol ophæves, når ankefristen udløber onsdag og han kun anker strafudmålingen.

»Jeg kan ikke forestille mig, at der i den situation er noget til hinder for, at de begrænsninger, der ligger i en besøgs- og brevkontrol, bliver ophævet,« siger hun.

Statsadvokaten har endnu ikke besluttet, hvem der skal være anklager under ankesagen i landsretten.

»Det har vi naturligvis haft nogle overvejelser om internt, men jeg vil gerne vente lidt endnu med at lægge mig helt fast på det. Det er ikke endeligt besluttet, for vi skal lige have en sidste vending på det,« siger Lise-Lotte Nilas.

I Københavns Byret varede retssagen mod Peter Madsen 12 retsdage. I Østre Landsret vil ankesagen formentlig kunne klares på to-tre dage, når det alene er strafudmålingen, som skal vurderes.