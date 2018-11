På en stille villavej i Herlev er de makabre nyheder tirsdag gået som en løbeild, efter en 68-årig kvinde er blevet anholdt og sigtet for at have dræbt sin mand og bagefter parteret liget med en fukssvans.

Ifølge politiets sigtelsen har hun efter drabet gemt sin mands hoved og ene ben i en fryser, mens resten af liget blev gemt i haven.

Herefter skulle hun senere have taget hovedet og benet op fra fryseren og gravet de kolde ligdele ned i en kolonihave på Lenesvej i Herlev.

»Det er godt nok makabert og virkelig chokerende, at det åbenbart har fundet sted så tæt på os,« siger en rystet nabo til B.T.

Det er tirsdag uvist, hvordan den 74-årige mand er blevet dræbt, men det menes, at det er sket i juli.

Den 68-årige kvinde nægter sig skyldig i drab, men erkender de faktiske forhold.

»Parret havde boet her i mange år, men holdt sig ret meget for sig selv. Der var ikke nogen af dem, der rigtig arbejdede, men hun har vist en gang for længe siden arbejdet som chauffør. Det virkede, som om hun intelligensmæssigt har lidt svært ved at forstå en del ting. Hun kunne for eksempel ikke finde ud af at klippe hæk,« fortæller en af beboerne i nabolaget.

»Manden var blevet alvorligt kræftsyg på det seneste og også blevet dement. I sommer fortalte hun, at han havde fået en hospitalsseng hjem, som han kunne ligge i den i deres hus den sidste tid. Det var mit indtryk, at han havde røget og drukket en del i løbet af livet, og parret havde ingen børn.«

»I løbet af sommeren kom der også en seddel op på døren til deres hus, hvor de frabad sig, at kommunen kom på besøg. De ville åbenbart ikke have nogen inden for dørene for at få hjælp,« tilføjer naboen.

Blandt naboerne forlyder det også, at kvinden for nylig har sagt, at hun havde brændt manden af i badekarret, fordi hun ikke havde råd til at få ham begravet.

Parret havde boet i villaen i Herlev i årtier, efter at den nu døde og parterede mand havde arvet huset efter sin far og en overgang boet der med sin søster, som heller ikke lever længere. Parret havde ingen børn.