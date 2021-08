Seks måneders fængsel og en regning på 60.000 kroner

Sådan lyder de juridiske tømmermænd for et nordjysk par, efter at de i april i en gevaldig brandert forsøgte at sætte ild til en ejendom i Strandby i Vendsyssel, hvor de havde set sig gale på en af beboerne.

Det skriver Nordjyske, efter at parret – en mand på 49 år og hans noget yngre veninde på 23 år – fredag blev kendt skyldige i ildspåsættelsen ved Retten i Hjørring.

Det var ud på aftenen 19. april i år, at parret pludselig kom i tanke om, at de ville opsøge manden og give ham tæsk. Deres dømmekraft var på det tidspunkt noget påvirket af, at de have drukket tre flasker vodka og adskillige øl.

Det påtænkte voldsoffer viste sig dog ikke at have den store lyst til at lukke op for sine besøgende, da de råbende og truende gav sig til at banke og sparke på hans dør. I stedet satte de to berusere ild til to scootere, der stod op ad bygningen.

Brand- og sodskaderne beløb sig ifølge anklageren i sagen til 60.000 kroner, og det dømte par skal være glade for, at det på et hængende hår lykkedes brandfolkene at forhindre, at branden fik fat i et lager med bøger for en halv million kroner, der befandt sig uhyre tæt på flammerne.

Af straffen på de seks måneders fængsel gjorde retten de fire måneder betinget, så de dømte altså kun skal to måneder bag tremmer. Begge de dømte valgte ifølge Nordjyske at modtage dommen.