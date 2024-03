To 16-årige drenge er mistænkt for at have udøvet vold og trusler mod en person, der blev overfaldet i Horsens den 1. marts.

I den forbindelse ønsker Sydøstjyllands Politi hjælp af offentligheden til at finde de to.

Derfor efterlyser de drengene med navn og billede, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om Ghaith Ghali og Wael Abboud. De er begge mistænkt for kvalificeret vold, røveri, vidnetrusler og frihedsberøvelse.

Begge beskrives som spinkel af bygning og som cirka 160 centimeter høje.

Alle der har oplysninger om, hvor de to drenge befinder sig, bedes kontakt Sydøstjyllands Politi på 114.

Sydøstjyllands Politi har i forbindelse med sagen allerede anholdt en 15-årig formodet medgerningsmand.

Han er sigtet for at have deltaget i overfaldet den 1. marts, og han blev fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens, hvor han blev varetægtsfængslet i surrogat i fire uger.