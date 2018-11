Da ubådsbyggeren Peter Madsen i august 2017 sexmyrdede Kim Wall, ødelagde han for altid omgivelsernes respekt for ham.

Men også kvindemorderens eget syn er muligvis blevet ødelagt som følge af drabet på den svenske journalist.

Det stod klart forleden, da 47-årige Peter Madsen mødte frem i retten i Nykøbing Falster for at vidne mod den 18-årige medfange, der 8. august overfaldt ham med en række knytnæveslag i ansigtet i Storstrøm Fængsel på Falster.

Overfaldet skete kun fire dage efter, at Peter Madsen var kommet ud af frivillig isolation, og ifølge gerningsmandens egen forklaring faldt knytnæveslagene efter, at de i Peter Madsens celle havde diskuteret emnet partering.

Ved overfaldet fik Peter Madsen smadret sine sorte briller, så dele af de knuste brilleglas ramte øjenomgivelserne og gav ham skader, der muligvis kan vise sig at give ham varige problemer med synet. Måske bliver der ligefrem tale om en form for laseroperation af Peter Madsen, der har brugt briller siden drengeårene. Det er endnu ikke afgjort, men der afventes en længere udredning hos øjenlægen.

Overfaldet i Peter Madsens celle gav ham ifølge retssagen mod overfaldsmanden 'behandlingskrævende flænger omkring øjne og øjenbryn'. Ved voldssagens behandling i Nykøbing Falster fremviste anklageren blandt andet et blodigt billede af Peter Madsens højre, hævede øjenlåg, som blev taget på skadestuen, hvor han straks efter overfaldet blev behandlet.

Billedet levnede ingen tvivl om, at Kim Walls morder havde været udsat for et ubehageligt og voldsomt overfald. Peter Madsen forklarede som forurettet i vidneskranken, at han ikke kunne se ud af sit højre øje lige efter overfaldet.

»Jeg bliver slået i ansigtet med en sådan kraft, at mit brilleglas knuses, og fragmenter af glasset skærer fire snit omkring mit højre øje. Jeg kan efterfølgende også konstatere, at jeg har afværgeting på mine arme. Jeg har fået det, som man i bokseverdenen kalder en salve,« fortalte Peter Madsen i retten.

Ifølge hans journal fra skadestuen på Nykøbing Falster Sygehus kunne lægerne efter overfaldet notere tre flænger på hhv. to, tre og fire cm, som gabte tre mm.

Siden er han under skarp bevogtning af flere fængselsbetjente og med hænderne lænket til et såkaldt sikkerhedsbælte om livet blevet undersøgt hos en øjenlæge i Glostrup, hvilket B.T. midt i september kunne dokumentere med billeder.

»Min øjenlæge i Glostrup har undersøgt mig, og hvis du kunne kigge mig dybt i øjnene nu, så ville du kunne se, at den ene pupil er større end den anden. Jeg går fortsat til udredning for at finde ud af, om der er sket skader på mit syn,« lød det under voldssagen fra Peter Madsen direkte henvendt til sagens kvindelige anklager.

Fordi det endnu ikke er endeligt klarlagt, hvad konsekvenserne af knytnæveoverfaldet bliver for kvindemorderens syn, nøjedes hans bistandsadvokat i retten i første omgang med at tage forbehold over for et eventuelt senere erstatningskrav mod gerningsmanden for mulige synsskader. Foreløbig ligger det kun fast, at Peter Madsens briller blev knust - uden dog direkte at være parteret.