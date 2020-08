Borgere med symptomer på covid-19 skal selv kunne gå på nettet og booke en test. Det siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lohse.

»Er der tale om, at man som borger ikke har behov for at tale med en læge, men blot ønsker at blive testet, så er det et overflødigt led at skulle igennem egen læge eller vagtlægen,« skriver hun i et mailsvar til B.T.

Vagtlæge Marianne Mørk Mathiesen gik torsdag ud med et opråb om, at hun og andre vagtlæger tjener alt for mange penge på at booke test-tider for danskere, der ringer til vagtlægen.

»Som vagtlæge kan jeg nå at tjene en enorm timeløn. Jeg havde en søndagsvagt fra 8-16, hvor jeg tjente 18.000 kroner. Hele den weekend havde jeg tre vagter og tjente 40.000 kroner,« sagde Marianne Mørk Mathiesen torsdag til B.T.

Raske personer kan i dag selv gå ind og booke en corona-test, men hvis man har symptomer som feber, ondt i halsen eller maveonde, skal man henvises til test af en læge. Når de praktiserende læger har lukket i weekenden, ringer mange danskere i stedet til vagtlægen, hvor der er sat ekstra mandskab ind til at håndtere de mange opkald.

Vagtlægerne er akkordlønnet, og da det kun tager få minutter at booke en corona-test, kan de nå rigtig mange opkald, og opnår derfor en skyhøj løn per vagt.

Marianne Mørk Mathiesen, der er valgt til regionsrådet i Region Syddanmark for Liberal Alliance, har tidligere rejst spørgsmålet på et regionsrådsmøde, hvor hun også fortalte om sin store lønseddel. Men der blev kritkken affejet. Nu er Stephanie Lohse imidlertid klar til at ændre systemet.

»Hvis borgeren har behov for at tale med en læge, så er det en anden sag. Det er blandt andet en af grundene til, at vi har forslået, at systemet bør ændres. Kravet om henvisning til test skal fjernes, så borgerne altid selv kan booke en tid til test. Men har man brug for at tale med en læge, skal man uændret ringe til lægen eller vagtlægen. Det vil også betyde, at de borgere, der har brug for at tale med lægen, lettere kan komme igennem.«