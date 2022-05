Politiet i København har længe holdt oplysninger i sagen om 13-årige Omra Khanwalis forsvinden tæt til kroppen.

Sagen har resulteret i en række spekulationer i både medier og på sociale medier. Nu sætter politiet ord på det.

»Vi forstår godt, at der opstår spekulationer, når vi er nødt til at være så lukkede omkring efterforskningen. Vi deler flere informationer, så snart vi kan,« lyder det fra Københavns Politi på Twitter.

B.T. har siden lørdag, hvor politiet efterlyste den 13-årige pige, forsøgt at få informationer om efterforskningen, men politiet vil af hensyn til efterforskningen ikke udtale sig, lyder det.

Til B.T. uddyber kommunikationsafdelingen ved Københavns Politi, at man sender et tweet ud for at undgå unødvendig bekymring blandt folk på særligt Amager, hvor Omra Khanwali forsvandt fra.

13-årige Omra Khanwali forsvandt fredag morgen omkring klokken 8.00 da hun gik fra sin bopæl på Woltersgade til Skolen ved Amagerbro. Hun fulgtes med sin storesøster, men da de var sent på den, løb søsteren i forvejen.

Omra mødte aldrig op på skolen.

Københavns Politi søger fortsat vidner, der ved noget eller har set og hørt noget. Ved man noget, skal man ringe 114.