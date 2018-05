I kølvandet af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område undersøger Københavns Politi, om nogle af forhandlingernes centrale personer brød deres tavshedspligt.

Det skriver netmediet avisen.dk.

Undersøgelsen sker på baggrund af en anmeldelse fra en borger, som mener, at der slap for meget ud om samtalerne i Forligsinstitutionen.

Københavns Politi forventer ifølge DR Nyheder at kunne efterforske sagen "forholdsvis hurtigt" og således tage stilling til, om der skal rejses sigtelse eller ej.

Et brud på tavshedspligten kan potentielt udløse en bødestraf.

Især den nu afgåede formand og chefforhandler for fagforbundet FOA, Dennis Kristensen, var ofte god for udtalelser til pressen, da forhandlingerne kulminerede i Forligsinstitutionen.

Blandt andet fortalte han på et tidspunkt, at forligsmand Mette Christensen ikke agtede at udsætte de varslede konflikter - hvad hun imidlertid endte med at gøre alligevel.

Dennis Kristensen siger til avisen.dk, at han ikke har hørt fra Københavns Politi. Men udsigten til, at det skulle ske, tager han med ophøjet ro.

»Jeg har tidligere sagt til kollegerne, at hvis der skulle siges noget, kunne det være, at jeg skulle gøre det, for jeg kunne altid sidde den af efter sommerferien, hvor jeg skulle på pension,« siger han.

Topforhandleren for Kommunernes Landsforening, Michael Ziegler, mener, at han har overholdt alle spilleregler.

»Jeg trækker vejret roligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have sagt, der skulle være forkert,« erklærer Michael Ziegler, der ser frem til, hvad politiets efterforskning fører til.

»Hvis der for alvor var noget at komme efter, er det min vurdering, at det var noget, som Forligsinstitutionen selv ville have rejst,« siger han til avisen.dk.

Ziegler erkender dog, at tavshedspligten var "et tema", som blev bragt op i Forligsinstitutionen.

Parterne blev af forligsmand Mette Christensen således indskærpet, at der under forhandlingerne er "en snæver grænse for udtalelser til offentligheden".

/ritzau/