Bus- og taxichauffører samt ansatte på hoteller og færgeselskaber opfordres til hjælpe i jagt på farlig mand.

Helsingør. En større menneskejagt er mandag aften i gang efter en 29-årig mand, der mistænkes for både økseangreb og bankrøveri.

Politiet mener, at det var Mohamed Abdelkader Salem Al-Tamimi, der lørdag aften overfaldt et 19-årigt par med økse ved en tankstation i Birkerød.

Ofrene blev ramt i hovedet og på overkroppen, men meldes uden for livsfare.

Siden har politiet jagtet den mistænkte, men mandag eftermiddag blev jagten intensiveret,

Lidt over middag truede en mand personalet i Danske Bank på Torvet i Ringsted med en kniv. Han fik udleveret et pengebeløb i en gul Netto-pose, hvorefter han flygtede i en bil, der søndag aften var blevet stjålet i Københavns Nordvestkvarter.

Siden har politi på hele Sjælland været på jagt efter manden, der betegnes som farlig.

Der bliver holdt øje med broer, og bilister bliver stoppet på motorvejene.

Først på aftenen lød et tweet fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi:

"ATK-bilerne er også ude i anden anledning, så hvis man bliver blitzet, så er det ikke ensbetydende med, at man har kørt for stærkt".

Politiet vil mandag aften ikke fortælle, om man også bruger den automatiske trafikkontrol i jagten på den 29-årige.

Hos Nordsjællands Politi, der koordinerer jagten på Mohamed, henviser pressekoordinator Henrik Suhr til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Her lyder den korte besked fra vagtchefen:

- Det har jeg ingen kommentar til.

Lidt senere udsendte Nordjyllands Politi en pressemeddelelse på vegne af Rigspolitiet.

Her hedder det, at gerningsmanden nu søges i et større område. Men det betyder ikke, at politiet mener, at han er kommet til Jylland.

- Vi har ingen indikationer på, at han skulle have forladt Sjælland, siger Henrik Suhr.

I pressemeddelelsen fra Nordjyllands Politi hedder det, at det ikke kan udelukkes, at gerningsmanden vil anvende offentlige transportmidler eller taxi eller indlogere sig på hotel.

Derfor opfordres personale på overnatningssteder, i busser, i taxier og færgeselskaber til at holde øje med gerningsmanden.

Han er 176 centimeter høj og spinkel. Han har et smalt hoved og var mandag iført bordeaux eller brun jakke. Under jakken bar han en sort hættetrøje, og han var desuden iført mørke cowboybukser, sko med lyse såler og mørk hue.

Bilen, han flygtede i, er en sølvgrå Hyundai Getz fra 2003 med registreringsnummer VJ 57 665. Hvis man ser Mohamed Abdelkader Salem Al-Tamim skal man ikke henvende sig til ham, men i stedet ringe 112.

