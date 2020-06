En 65-årig fritidslandmand blev mandag fundet dræbt på en mark ikke langt fra Lemvig.

Der er formentlig tale om en tragisk ulykke, hvor manden er blevet løbet over af kvæg.

Det skriver TV Midtvest.

Det er efter et ligsyn, at man har kunnet konstatere, at mandens skader stemmer overens med, at han skulle være blevet trampet ned af kvæget på den mark, hvor han blev fundet.

I første omgang gik meldingen på, at manden også skulle være blevet stanget af kvæget.

Men det er der intet ved ligsynet, som peger på.

På baggrund af ligsynet konkluderer politiet nu, at der er tale om en tragisk ulykke.

Og derfor lukker man efterforskningen af sagen, oplyses det.

Det var mandens datter, der fandt ham efter ulykken.