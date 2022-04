To drenge på henholdsvis 15 og 16 år er sigtet for at have ladet sig hverve og at hverve andre til terror.

Det er kommet frem i et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk torsdag.

Ifølge sigtelsen skulle den 15-årige dreng have sluttet sig til gruppen Feuerkrieg Division, der ifølge anklagemyndigheden er en terrororganisation, for derefter at have hvervet den 16-årige.

De to unge drenge er begge sigtet efter paragraf 114c, der drejer sig om at lade sig hverve eller at hverve en eller flere personer til at begå eller fremme terrorhandlinger.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. meget gerne fra sig. Send en mail til 1929@bt.dk

Den 15-årige dreng skulle ifølge sigtelsen havde ladet sig hverve i december 2021 til at begå handlinger for Feuerkrieg Division. Organisationen er en nynazistisk og højreekstrem gruppe.

Blandt andet skulle drengen have udfyldt og indsendt et ansøgningsskema, hvor han angav at have våbenkendskab.

Af sigtelserne, som anklager Rune Rydik læste op, fremgik det, at den 15-årige derefter skulle have hvervet den 16-årige til at begå eller fremme terrorhandlinger.

Den 15-årige er derudover også sigtet for i januar og februar 2022 at have sendt link til personer med adgang til en digital mappe, hvori der blandt andet var bombemanualer.

Ifølge sigtelserne lod den 16-årige dreng sig hverve og sendte umiddelbart efter et ansøgningsskema, hvori han også angav at have kendskab til våben.

De nægter sig begge skyldige.

Grundlovsforhøret finder sted, efter politiet torsdag formiddag rykkede ud til en villa i Høng, som ligger nord for Slagelse.

Det var i den forbindelse meget sparsomt med oplysninger fra Midt- og Vestsjællands Politi, der dog før middag kunne berette, at der ville finde et grundlovsforhør sted ved Retten i Holbæk klokken 13.

Fra politiets side lød det dog, at naboer i området ikke burde være bekymrede.