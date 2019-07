Politiet var yderst fåmælte, da de søndag troppede talstærkt og kampklædte op på Valby Station med politihunde ved deres side.

'Vi har ingen yderligere information om hændelsen', oplyste Københavns Politi.

De afviste herefter B.T.s forsøg på at få en uddybende kommentar til aktionen, som blandt andet forstyrrede togtrafikken og højst sandsynligt chokerede de tilstedeværende pendlere.



Her til morgen løfter politiet dog sløret for, hvad der lå bag deres tilstedeværelse på stationen.

Ifølge Leif Hansen, vagtchef ved Københavns Politi, var der tale om en ung mand, som var i besiddelse af en kniv.

Politiet på Valby Station. Foto: Mathias Øgendal. Vis mere Politiet på Valby Station. Foto: Mathias Øgendal.

Da politiet anholder ham, finder de ud af, at han er eftersøgt af Københavns Vestegns Politi, og derfor ligger sagen nu hos dem, fortæller vagtchefen.

Brian Holm, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, bekæfter, at den 'unge mand' nu sidder fængslet i Vestre Fængsel og venter på at blive afhørt.

»Andledning til at Københavns Politi tager hen på stationen skyldes, at en mand overtræder våbenloven. Da de retter henvendelse til ham, finder de ud af, at han er eftersøgt hos os, hvorefter de sender ham videre til os,« siger vagtchef Brian Holm.

Han vil ikke uddybe, hvad manden er eftersøgt for.