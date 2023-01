Lyt til artiklen

I Københavns Byret har en kvinde netop fortalt, at blev hun udsat for et seksuelt overgreb som 13-årig.

I 10 år sagde hun ikke noget til en sjæl.

Ikke engang hendes familie eller nære veninder vidste, hvad den dengang 13-årige pige blev udsat for i en lejlighed tæt på Vejle i maj 2011.

Hun turde ikke og følte en stor skam over, hvad der var hændt hende, fortalte hun i retten.

I dag forklarer kvinden, hvorfor hun ikke turde fortælle det til nogen, at hun var blevet udsat for et overgreb.

»Omkring 14 dage efter, jeg havde sovet i lejligheden, ringede han til mig og sagde, at hvis jeg sagde noget til nogen, om hvad der var sket, så ville han slå mig og min veninde ihjel,« forklarede kvinden, da hun fredag afgav forklaring.

Manden, hun omtaler, er i dag en 30-årig mand, der bliver kaldt for TikTok-manden.

Han sidder på anklagebænken i Københavns Byret, hvor han er tiltalt for hele 36 forhold, hvor 17 af dem drejer sig om voldtægter af kvinder og mindreårige piger. Han nægter sig skyldig i stort set alle sagen forhold.

Tiktok-manden fortalte tidligere på dagen om mødet med kvinden, der er det første forhold i sagens 11 sider lange anklageskrift mod manden, at han knap nok kunne huske at have mødt den dengang 13-årige pige.

Ifølge TikTok-manden havde han kun været i lejligheden for at ryge vandpibe, inden han overnattede på sofaen. Han havde ikke rørt den 13-årige pige, sagde han.

Men den kvindelige forurettede huskede noget helt andet.

Hun fortalte, at hun skulle overnatte hos sin søster den weekend i maj. Hun ankom om fredagen.

I lejligheden var Mikkel, som TikTok-manden hedder, flyttet ind på sofaen 14 dage forinden.

Ifølge kvinden var det først lørdag om natten, at hun pludselig blev vækket.

»Han lægger sig ved mig. Han tager sin hånd op til min mund. Han hvisker i mit øre, at jeg skal være stille og ikke sige et ord. Han tager sin hånd ned til mine trusser og berører mig både under og ude på trussen.«

»Jeg kunne slet ikke bevæge mig, jeg frøs fuldstændig,« husker kvinden om den 10 år gamle episode.

Dagen efter forlod hun lejligheden for at tage hjem til sine forældre. Hun nævnte ikke overgrebet for sin søster, der ikke havde opdaget noget om natten.

»Jeg tror, at jeg skammede mig. Det, at nogen havde rørt ved mig, var meget skamfuldt,« forklarede hun og fortalte, at TikTok-manden havde skaffet hendes telefonnummer efterfølgende.

Det var her, at han angiveligt skulle have truet hende på livet, hvis hun fortalte det til nogen.

Retssagen mod TikTok-manden fortsætter de næste par måneder. Det forventes, at der falder dom i maj.

