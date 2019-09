Østjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp i en sag, hvor to mænd forsøgte at røve en Aldi.

Røveriforsøget fandt sted den 11. september i Aldi på Carit Etlars Vej i Aarhus-bydelen Åbyhøj.

Her kom de to maskerede mænd ind i butikken, hvor de råbte til den kvinde kassemedarbejder, at der var tale om et røveri.

Herefter bad de medarbejderen om at fylde pengene fra kassen i deres medbragte poser.

Alt imens stod den ene af de to mænd med en stor køkkenkniv fremme.

De to mænd havde ikke held med at få pengene med sig, da de blev afbrudt og derfor forlod stedet herefter.

Ikke desto mindre eftersøger Østjyllands Politi de to mænd for røveriforsøg. Og de vil gerne have offentlighedens hjælp.

Den ene mand - ham, der havde køkkenkniven - bliver beskrevet som værende mellem 20 og 25 år og omtrent 175 til 180 centimeter høj.

Ved du, hvem disse mænd er?

Han var under røveriforsøget iført en sort hættetrøje med en hvid stribe/lynlås fra halsen ned til brystet og med hvid skrift på brystet.

Han havde desuden sorte joggingbukser, som havde et rødt logo på højre bukseben, på, og så talte han dansk med accent.

Den anden mand er ifølge politiet ligeledes mellem 20 og 25 år gammel og mellem 175 og 180 centimeter høj. Han talte ligeledes dansk med accent.

Hvis man genkender de to mænd, som kan ses på videoen øverst i artiklen, eller har man andre oplysninger i sagen, henviser Østjyllands Politi til, at man tager kontakt til politikredsen på 114.