Et masseslagsmål fandt torsdag aften sted ved det populære strandområde Amager Strandpark i København.

Nu søger politiet efter vidner til og videooptagelser af episoden.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse fredag middag.

Det var to grupper, der torsdag aften mellem klokken 18:00 og 19:00 kom op at slås på Havkajakvej nær Amager Strandpark.

Omkring 30 personer var indblandet i slagsmålet, og en 25-årig person blev under slagsmålet såret af et knivstik. Vedkommende er ikke i livsfare, oplyser politiet, der nu gerne vil tale med vidner, der så slagsmålet.

»Vi ved, at en del personer har filmet optrinnet derude,« siger politiinspektør Dannie Rise, der er leder af Center for speciel efterforskning i Københavns Politi, og fortsætter:

»De optagelser er vi meget interesserede i at se, så jeg opfordrer alle, der ligger inde med optagelser - eller har set slagsmålet - om at hjælpe os.«



Har du set, filmet eller ligger inde med andre informationer om slagsmålet, må beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.