Den kontroversielle debattør Asmaa Abdol-Hamid kan fortsætte i politiet, selv om hendes mand er sigtet i en alvorlig sag om svindel for over seks millioner kroner.

'Vi er blevet bekendt med, at der i en anden politikreds er rejst sigtelse mod en ægtefælle til en ansat i Fyns Politi,' oplyser stabschef Michael Hein Petersen i en e-mail og fortsætter:

'Sagen har været drøftet med Rigspolitiet, og det er vurderingen, at sigtelsen ikke kan have ansættelsesmæssig betydning for Asmaa Abdol-Hamid.'

Asmaa Abdol-Hamid er ansat som såkaldt brobygger i politiet. Fyns Politi har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Det er Asmaa Abdol-Hamids mand, Erturum Erdogan, der som sagsbehandler i Albertslund Kommune frem til 2015 angiveligt har haft en nøglerolle i en svindelsag, hvor der er udbetalt penge til fiktive projekter. Svindlen skulle være foregået fra 2012 og frem til 2015.

Erturum Erdogan, der kalder sig Ertugrul Erdogan på Facebook, er en af i alt fem personer, der er sigtet i sagen.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Erturum Erdogan og Asmaa Abdol-Hamid. Hun skriver i en sms, at hun ikke ønsker at udtale sig til B.T.

Af en opdatering på Facebook fremgår det, at Asmaa Abdol-Hamid blev forlovet med Erturum Erdogan i april 2017.

Onsdag valgte Asmaa Abdol-Hamid at lukke sin Facebook-profil-væg på grund af 'helbredsmæssige skavanker'.

Asmaa Abdol-Hamid blev for alvor kendt, da hun i 2005 stillede op til Odense Byråd for Enhedslisten og nægtede at give hånd til sine mandlige kolleger. Debatten om at give hånd blussede endnu en gang op, da hun i 2017 blev ansat som såkaldt brobygger ved Fyns Politi.

Blandt andet har integrationsminister Inger Støjberg (V) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) slået fast, at de mener, at det er uforeneligt med et job i politiet ikke at give hånd.

Asmaa Abdol-Hamid var i 2007 folketingskandidat for Enhedslisten under stort postyr. Ifølge kritikerne tog hun ikke klart nok afstand til dødsstraf, ligesom hun også var uklar i sit syn på homoseksuelle og islams indflydelse på politik.

Sagen fra Albertslund Kommune er beskrevet indgående af Fagbladet 3F. Her fremgår det, at Albertslund Kommune har udbetalt 6.362.589 kroner i forbindelse med svindlen. Fem mænd, der alle er af anden etnisk herkomst end dansk, er sigtet for at have ført pengene ud af Albertslund Kommune ved hjælp af falske firmaer og opdigtede ressourceforløb.

Tre af de sigtede var i perioden 2012-2015 indsat som direktører i firmaer, hvis eneste formål var at sende falske regninger til betaling hos Albertslund Kommune, skriver fagbladet. Et af firmaerne havde på papiret til formål at undervise børn med autisme. Ifølge fagbladet er to af de sigtede en nevø og en onkel.

Asmaa Abdol-Hamid udtalte onsdag i en e-mail til Ekstra Bladet, at hun er i chok over sagen, men understreger, at svindlen er foregået, inden hun lærte sin mand at kende.

»Jeg er i chok, dybt skuffet og ked af, at min mand er sigtet i sagen. Dette har fundet sted, før vi indgik et forhold sammen i 2017. Jeg tager ubetinget afstand fra enhver form for kriminalitet, og det strider dybt imod alt det, jeg står for, og mine inderste værdier.«