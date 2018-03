35-årig mand dræbte sine børn på tre og fem år. Ekspert i destruktiv adfærd forklarer baggrund for mange børnedrab

Der er i runde tal lige mange mænd og kvinder. Men 95 procent af alle, som sidder i fængsel for drab, vold eller anden form for personfarlig kriminalitet, er mænd. Og det er langt fra tilfældigt.

Det forklarer klinisk psykolog og psykoanalytiker Richardt Thomas Lionheart, som er specialist i destruktiv og selvdestruktiv adfærd.

Mandag gjorde betjente fra Sydøstjyllands Politi et frygteligt og makabert fund, da de i en 35-årig fraskilt mands byhus på Frydsvej i Kolding fandt ham og hans to små børn, en pige på tre år og en søn på fem, døde. Børnene er efter al sandsynlighed dræbt af deres egen far, der som sin sidste handling tog livet af sig selv.

Der har de seneste år været en række sager, hvor fædre på samme måde gør sig til drabsmand mod sit eget kød og blod, men det er en drabstype, som altid har været der. Richardt Thomas Lionheart understreger, at han kun kender tragedien i Kolding gennem medierne og derfor ikke udtaler sig specifikt om den. Men på det generelle plan er der ofte fælles træk, som går igen, når fædre dræber:

»Når et parforhold opløses, er det i fire ud af fem tilfælde kvinden, som går fra manden. Og han står ofte tilbage og forstår angiveligt slet ikke noget. Der ligger noget tabt ære i det. Og hvis der så er for eksempel samværsproblemer omkring børnene, hvad der ofte er, kan det i de her ekstreme tilfælde gå helt galt. Retslige sammenstød omkring forældreret og samkvemsret kan være særdeles fjendtlige fra begge parter. Mænd er som personer mere åbent aggressive end kvinder. Og mandens handlinger er langt mere definitive, når først han har besluttet at gennemføre det, han har sat sig for,« siger han.

Richardt Thomas Lionheart forklarer videre, at fædre, som slår deres egne børn ihjel, i mange tilfælde forsøger at begå selvmord bagefter, men at modet ofte svigter eller overlevelsesinstinktet tager over inden selvmordet. Og at der som regel er gået meget lang tid, fra den irrationelle tanke om at begå drab på børnene og sig selv første gang melder sig, til den rent faktisk bliver udført.

»Rent statistisk er det faderen og ikke moderen, som begår drab på egne børn. Det er af gode grunde svært at lave en personlighedsundersøgelse efterfølgende, men i mange tilfælde kan det - i al fald udadtil - se ud som om, at det kører ganske godt for den pågældende i tiden op til, at drabet sker. Der vil psykologisk set ofte være tale om en idealego-konflikt hos ham, men når beslutningen om afslutningen er taget, vil hans adfærd ofte være upåfaldende,« siger psykologen, som mener, mange destruktive handlinger kunne undgås, hvis stridende parter var mere lydhøre overfor hinanden. Og hvis de sagde til og fra i tide.

»Det allervigtigste her i livet er at lære at sige ordentligt goddag og ordentligt farvel. Værtshuse, bedehuse, sygehuse, tugthuse, galehuse og lighuse er fulde af folk, som ikke fik sagt ordentligt goddag og ordentligt farvel,« siger han.