Man tager ikke borgers retsfølelse alvorligt, når man vælger at lade Jimmi Levakovic blive i landet.

Det mener retsordfører for De Konservative Naser Khader, efter Højesteret tirsdag fastslog, at 30-årige kroatiske statsborger Jimmi Levakovic får lov at beholde sit danske pas.

»Jeg ved godt, at jeg som politiker ikke må blande mig i domme, men som borger føler jeg, at man skider på min og andre borgers retsfølelse, når man ikke udviser ham. Manden er seriekriminel, og han har ikke på noget tidspunkt bidraget til noget i det her samfund,« lyder det fra Naser Khader, inden retotisk spørger:

»Og hvorfor skal Mint ud af landet, når han ikke skal.«

Jimmi Levakovic blev sidste år idømt henholdsvis ét og to års fængsel af byretten og landsretten, men ingen af de to instanser mente, at der var grundlag for udvisning.

Og det er er Højesteret således enig i.

Retten lægger blandt andet vægt på, at Jimmi Levakovic er født og opvokset i Danmark, og at han bor her sammen med sin hustru og deres tre børn på to, syv og ti år.

Og det er et forhold, som retsordfører for Socialdemokraterne Trine Bramsen nu vil have justitsminister Søren Pape (K) til at kigge nærmere på.

»Måske man skal vende den om, så børnene i stedet kan besøge ham i hjemlandet. Der er tale om Kroatien, og det er altså ikke et farligt land, og det vil sagtens kunne være en gangbar model,« mener Trine Bramsen.

Hun tilføjer, at der må være noget galt med loven, når man kan blive dømt 22 gange, og alligevel få lov til at blive i landet.

Men ifølge Naser Khader er der ikke noget i lovgivningen, der har været til hinder for at udvise Jimmi Levakovic, ligesom fire andre medlemmer af Levakovic-familien er blevet.

»Vi har en lovgivning, der gør, at de sagtens kunne have udvist ham, og jeg er overbevist om, at hvis vi laver en afstemning i folketingssalen, så vil der også være et massivt flertal for, at han skal udvises, men det mener dommerne altså ikke, at der er grundlag for.«

Politisk svigt

Hos Nye Borgerlige mener man, at der er tale om politisk svigt, når en mand, der har 22 domme bag sig og ikke har dansk pas, kan få lov til at blive i Danmark.

På Facebook skriver partiets formand Pernille Vermund således:

'Et af Nye Borgerliges tre ufravigelige krav er, at kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom. Havde politikerne indført vores krav tidligere, ville Jimmi Levakovic være udvist for længst. (...) Takket være politikernes svigt, får Jimmi Levakovic lov at blive. Med risiko for, at endnu flere bliver ofre for hans grove kriminalitet.'

Pernille Vermund og Nye Borgerlige, der ikke er i Folketinget, mener nu, at det er tid til at sætte politikerne stolen for døren og kræve, at problemerne bliver løst fra bunden.

'Danskernes frihed og sikkerhed skal ALTID vægtes højere end hensynet til kriminelle udlændinge.'

Og den holdning deles hos Dansk Folkeparti, hvor Peter Skaarup i et Facebook-opslag meddeler, at man har i sinde at 'hive justitsministeren og udlændingeministeren i samråd for at få en forklaring'.

Her vil man ifølge Peter Skaarup insistere på, at 'storkriminelle' fremover udvises uden undtagelse.