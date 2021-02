Godt 12.000 danskere blev i den forgangne uge sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

Det skete som følge af en række målrettede færdselskontroller for at sætte fokus på 'Sikre veje'.

I en pressemeddelelse oplyser Rigspolitiet, at mere end 8400 af overtrædelserne var i kategorien trafikfarlige.

Overtrædelserne fordelte sig således:

Knap 7.200 blev sigtet for ikke at overholde hastighedsbegrænsningerne

Lidt mindre end 650 anvendte håndholdt telekommunikationsudstyr

Knap 100 blev sigtet for spirituskørsel

Knap 230 blev sigtet for narkokørsel

Lidt mindre en 130 blev sigtet for at køre frem for rødt lys

Knap 330 blev sigtet for kørsel uden førerret

»Vi skal kunne færdes sikkert i trafikken, og vi skal alle sammen føle os trygge, når vi bevæger os fra A til B, men hver eneste dag hører vi desværre om uheld i trafikken. Uheld der måske kunne være undgået, hvis vi havde været opmærksomme, haft fokus på at færdes i trafikken, løftet foden en anelse fra speederen, haft overskud til andre i trafikken, udvist empati, undladt at køre påvirket af spiritus eller euforiserende stoffer og helt generelt bare havde givet plads til hinanden og fulgt færdselsreglerne,« siger Christian Berthelsen, Politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter:

»Hver ulykke er én for meget, men overholder vi færdselsreglerne, og færdes med respekt og omtanke for hinanden, så kan vi nedsætte risikoen for uheld betragteligt:«

Den målrettede indsats fandt sted fra mandag 25. januar til søndag 31. januar.