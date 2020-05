Syv personer er torsdag aften blevet varetægtsfængslet efter grundlovsforhør.

Anholdelserne er sket på baggrund af en længerevarende efterforskning.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Grundlovsforhøret blev afholdt for dobbelt lukkede døre ved Retten i Sønderborg, hvilket betyder, at offentligheden ikke må vide, hvad de er sigtet for.

Varetægtsfængslingen lyder på fire uger.



De syv personer har tilknytning til det kriminelle miljø i Syd- og Sønderjylland, oplyser politiet.

Men Syd- og Sønderjyllands Politi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om sigtelsen på grund af dørlukningen og den aktuelle efterforskning.



To af de syv anholdte har taget forbehold for kære af varetægtsfængslingen.