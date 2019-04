Når Mørkeland tager makabre drabssager op, så er det som udgangspunkt fordi, at sagen »har gjort en forskel i samfundet.«

Sådan lyder det fra de to værter, efter en søster til en myrdet mand kritiserede podcasten Mørkeland i Radio24syv-programmet 'AK 24syv'.

»Hvorfor sender I sådan noget her. Hvorfor spørger I ikke os, om det er ok at sende. Det er ikke et uddrag af en roman, som I læser op, det er noget som andre mennesker har gennemlevet, og det er ikke sjovt at gennemleve igen,« lød det fra Louise Koch Nielsen, efter drabet på hendes bror Henrik Kock Brodersen udgjorde en del af Mørkelands såkaldte julespecial tilbage i december måned.

De to værter bag Mørkeland Camilla Bjerregaard Aurvig og Kristine Sofie Bugbee ønskede ikke at medvirke i programmet 'AK 24syv', men skrev en mail til programmet, hvor de forholdt sig til kritikken fra Louise Koch Nielsen.

Drabet på Henrik Kock Brodersen Louise Koch Nielsens bror Henrik Kock Brodersen blev skudt og dræbt af en militærmand 21. december 2001. Drabsmanden, en dengang 24-årig reserveofficer, tilstod at have skudt Henrik Kock Brodersen og blev idømt tre års fængsel for drab.

I mailen, som de også har sendt til B.T., skriver de:

'Når vi vælger at tage en sag op i Mørkeland, er det som regel altid, fordi den har gjort en forskel i samfundet eller på andre måder er vigtig for vores fælles kriminalhistorie.'

'Sagen om Henrik Koch Brodersen førte til, at den daværende forsvarsminister Svend Aage Jensby besluttede at fjerne al skarp ammunition fra hjemmeværnsfolks private hjem,' skriver de og tilføjer:

'Sagen fik samtidig forsvarsministeriet til at skærpe kontrollen med ammunition på skydebaner, så man fremover skulle aflevere sine tomme patronhylstre efter endt besøg på skydebanen.'

'Sagen er også væsentlig at tale om, fordi dommen var så mild, og det berører vi også i afsnittet.'

Faktuelle fejl

Ifølge Louise Koch Nielsen var der også en række faktuelle fejl i Mørkelands gennemgang af drabet på hendes bror.

Fejl, som hun fremhæver i programmet AK 24syv, og som hun efter eget udsagn også har gjort de to værter opmærksom på i en mail.

Det har de to værter imidlertid ikke kendskab til.

'Louise kontaktede os tilbage i december måned, efter at vi havde taget sagen om hendes bror op. Vi havde en rigtig fin korrespondance med hende, og hun sendte os nogle detaljer, som hun fandt vigtige for sagen. Der er divergerende oplysninger om dødstidspunktet i medierne, og udover denne ene uklarhed, påpegede Louise ikke faktuelle fejl i vores gennemgang.'

Camilla Bjerregaard Aurvig og Kristine Sofie Bugbee skriver afslutningsvis i mailen, at de i forbindelse med Louise Koch Nielsens mail til dem afsluttede samtalen i en god og afklaret tone.

Derfor er det også helt nyt for dem, at Louise Koch Nielsen 'ikke føler, at vi adresserede hendes pointer grundigt nok,' da de kort tid efter udgav en opfølgende episode.

De to værter skriver videre, at de har i sinde at række ud til Louise Koch Nielsen igen.