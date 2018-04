Ved du noget om sagen, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til chans@bt.dk

Midt- og Vestjyllands Politi arbejder på at sikre sig videooptagelser filmet i forbindelse med at en ulv mandag blev skudt på en mark øst for Ulfborg i Vestjylland.

Det oplyser Poul Østergaard, der er politikommissær og leder af Særlovscenteret i politikredsen, til BT.

»Der eksisterer noget videomateriale, som vi i øjeblikket forsøger at få adgang til med en kendelse,« siger han.

Politiet modtog anmeldelsen mandag fra en person, der efter eget udsagn havde overværet nedskydningen af ulven. Kort før klokken 14.30 havde vidnet set en mand komme kørende i en bil, hvorefter han fra bilen affyrede skud mod ulven og kørte igen. Ved politiets ankomst til stedet viste der sig at være tale om en hunulv. Om vidnet til ulvedrabet er samme person, der også har filmet hændelsen, vil politiet ikke bekræfte.

»Det har jeg ingen kommentar til, da vi ikke har fået materialet endnu,« siger Poul Østergaard.

Ulven er tirsdag blevet indleveret på DTU Veterinærinstituttet og bliver obduceret af dyrlæge Mariann Chriél. Foto: DTU Veterinærinstituttet Ulven er tirsdag blevet indleveret på DTU Veterinærinstituttet og bliver obduceret af dyrlæge Mariann Chriél. Foto: DTU Veterinærinstituttet

At politiet forsøger at få adgang til videomaterialet med en kendelse er ikke ensbetydende med, at personen, der er i besiddelse af optagelserne, ikke frivilligt vil udlevere filmsekvensen, lyder det.

»Vi vil godt have styr på formaliteterne. Der er noget legalitet, der gør sig gældende i forhold til, hvad man er forpligtet til give politiet uden en kendelse, og vi vil godt sikre os, at vi kan bruge materialet ved et retsmøde.«

Hvad der præcist ses på optagelserne, vil Poul Østergaard ikke spekulere i.

»Vi har en formodning om, at det er brugbart materiale, men i og med, at vi ikke har set det fulde materiale, er det svært at vide, hvad vi har med at gøre,« siger han.

Bør jagtloven laves om, så det er lovligt at skyde ulve i Danmark?

En 66-årig mand er anholdt i sagen, efter at politiet på baggrund af mandens registreringsnummer fandt ham på sin adresse. Her foretog politiet en række tekniske undersøgelser, og den 66-åriges bopæl og bil blev ransaget. I den forbindelse blev flere skydevåben fundet og beslaglagt. Også mandens bil blev beslaglagt. Manden nægter dog at have skudt ulven.

Sagen om den dræbte ulv har igen skabt debat om ulvenes tilstedeværelse i Danmark. Senest har Socialdemokratiet, med positive tilkendegivelser fra Venstre og Dansk Folkeparti, foreslået at oprette ulvereservater, hvor ulvene i Danmark hegnes inde.