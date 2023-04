Lyt til artiklen

To biler endte søndag formiddag med at kollidere i et kryds mellem Vandborg og Rammedige.

En person er siden blevet fløjet på hospitalet. Det skriver Folkebladet Lemvig.

Til lokalmediet oplyser Nordvestjyllands Brandvæsen, at den ene bil endte med at trille rundt og ende i grøften, efter de to biler var stødt sammen.

Der er endnu ikke noget overblik over, hvordan ulykken helt præcist skete.

Det vides heller ikke, hvordan tilstanden er for den bilist, der er blevet bragt på hospitalet.

Til Folkebladet Lemvig oplyses det, at føreren af den anden bil er kommet lettere til skade.