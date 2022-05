Hvad der konkret ledte til, at en ung mand søndag blødende gik omkuld på gulvet i en 7-Eleven-butik på Nørrebro, er stadig uklart.

»Efterforskningen af sagen er i gang, og i det indgår også i spørgsmålet, hvorvidt det kan være banderelateret,« lyder det mandag fra vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Jesper Beuschel.

Politiet modtog på ugens sidste eftermiddag en anmeldelse, efter det 17-årige offer var trådt ind i butikken ved Nørrebros Runddel.

En patrulje rykkede ud og fandt den unge mand på gulvet. Blødende fra låret, hvor han var blevet stukket med en kniv.

Ikke længe efter var politiet overalt at finde i Nørrebro-området, hvor flere betjente og hundepatruljer blandt andet søgte efter spor på Assistens Kirkegård.

Blodspor fandt man, men man kunne ikke med sikkerhed udpege et egentligt gerningssted, lød det da fra efterforskningslederen.

Efterforskningen blev ikke lettere af, at det 17-årige offer ikke var synderligt meget for at tale med politiet, men dog udpegede kirkegården som gerningssted.

»Vi kan ikke få hans oplysninger og det aktuelle gerningssted til at hænge sammen. Vi er ved at efterprøve forurettedes oplysninger,« lød det.

Det er for nuværende uklart, om en eller flere gerningsmænd stod bag knivstikkeriet.

Ingen er endnu blevet anholdt, oplyser Jesper Beuschel, der opfordrer borgere med viden i sagen til at tage kontakt på telefon 114.