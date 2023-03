Lyt til artiklen

Torsdag eftermiddag blev en ung mand stukket ned på cafeen Joe & The Juice i det centrale Aalborg.

Og nu står Nordjyllands Politi over for et større efterforskningsarbejde i forbindelse med knivstikkeriet.

Blandt andet leder man efter 3-4 personer, som er set flygte fra stedet.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Anmeldelsen medførte, at politiet øjeblikkeligt sendte adskillige patruljer frem til stedet – og i øjeblikket foregår der en større efterforskning, der skal tilvejebringe informationer, som kan belyse, hvad der mere præcist er foregået før, under og efter episoden.

Derfor kan politiet heller ikke, af hensynet til den konkrete efterforskning af sagens omstændigheder, udtale sig i detaljer om, hvad der er sket.

Det fastslår lederen af politiets efterforskningsarbejde, politikommissær Mikkel Brügmann, der dog kan oplyse, at episoden udspillede sig på Algade i gågaden i Aalborg, hvor en uoverensstemmelse mellem en gruppe personer første til, at der blev stukket med kniv.

Og en person, en 24-årig mand, blev i den forbindelse ramt af knivstik. Han blev transporteret til behandling på sygehuset, og han er meldt uden for livsfare.

»Vi har nu et stort undersøgelsesarbejde foran os med at få opklaret, hvad der er sket før, under og efter knivstikkeriet, og mens det arbejde pågår, så kan vi ikke udtale os om motiv eller mistænkte, men der er dog noget, som tyder på, at der er tale om en intern uoverensstemmelse mellem personer, der kender hinanden i forvejen,« siger politikommissær Mikkel Brügmann.

Politiet hører gerne fra borgere og vidner, der har set eller hørt noget i forbindelse med knivstikkeriet, herunder er der sparsomme oplysninger om, at 3-4 personer i mørkt tøj forsvinder fra stedet i ukendt flugtretning.

»Har man oplysninger til os, så ring straks på telefon 114,« siger Mikkel Brügmann.

Politiets fremadrettede efterforskningsskridt indebærer blandt andet afhøringer af vidner og andre personer med tilknytning til sagen samt indsamling og gennemsyn af videomateriale.