Der bliver ikke gjort nok i nordsjællandske Kokkedal for at komme utrygheden og kriminaliteten til livs.

Så kontant er meldingen fra Dansk Folkepartis byrådsmedlem og medlem af socialudvalget i Fredensborg Kommune Freja Karen Brabæk Kristensen.

»Der skal flere stramninger og konsekvenser til. Det kunne eksempelvis være aktivering i lokale sportsklubber eller foreninger. Vi må have de unges familier i spil, og de skal samarbejde med kommunerne,« siger Freja Karen Brabæk Kristensen.

Kokkedal er i øjeblikket omdrejningspunkt for et knivstikkeri og flere sager om gruppevoldtægter. Alle sagerne involverer unge under 18 år med anden etnisk herkomst end dansk.

Allerede i 2004 skrev B.T. om Kokkedals mange ildspåsættelser, overfald på ordensmagten og en pengetransport. Dengang blev der brugt beskrivelser som ‘ghetto-bydel i undtagelsestilstand’ og et ‘dansk Harlem’.

Om dagen er her ikke utrygt, siger en ældre dame. Foto: Thomas Bruun Funch Vis mere Om dagen er her ikke utrygt, siger en ældre dame. Foto: Thomas Bruun Funch

Området omkring Holmegårdsvej i Kokkedal er blevet omdrejningspunkt i flere voldtægtssager og et knivstikkeri. Foto: Thomas Bruun Funch Vis mere Området omkring Holmegårdsvej i Kokkedal er blevet omdrejningspunkt i flere voldtægtssager og et knivstikkeri. Foto: Thomas Bruun Funch

Udtalelserne kom fra den daværende formand for socialudvalget i Karlebo Kommune Lars Søndergaard fra Venstre, der nu sidder i byrådet i Fredensborg Kommune. Det går bedre, mener han.

»Der er igangsat mange sociale tiltag, og det går bedre. Dermed ikke sagt, at der ikke kan opstå episoder som dem, vi nu hører om. Det kan ske alle steder. Vi har samme udfordring, som der er andre steder i landet. Beboersammensætningen skal ændres,« siger Lars Søndergaard.

Kokkedal har inden boligområder på ghettolisten, og derfor kan regeringens ghettoplan ikke hjælpe Fredensborg Kommune, der derfor selv må forsøge at få ændret boligområderne ved at anvise boliger til andre familier. Men der skal mere til, mener Freja Karen Brabæk Kristensen.



»Er der gentagne episoder, så må vi have familierne i spil. Vil de ikke samarbejde, så skal vi i højere grad tilbyde dem at blive repatrieret,« siger Freja Karen Brabæk Kristensen.