Flere voldsomme hændelser i den nordsjællandske by Frederikssund, har fået borgmesteren i byen til tasterne.

På Facebook skriver han i et langt brev addreseret til politidirektøren i Nordsjællands Politi, at der er behov for langt flere betjente i byen – og så skal de være langt lettere at få fat i, end de er på nuværende tidspunkt.

»De seneste dages voldsomme hændelser i kommunen gør at jeg igen henvender mig til Nordsjællands Politi, for at pointere manglen på en udrykningsstation og lokale betjente,« skriver borgmester John Schmidt Andersen (V).

Én af de voldsomme hændelser fandt sted i sidste uge, hvor en 50-årig mand blev stukket ned på Frederikssund Station. I opslaget kritiserer John Schmidt Andersen også, at politiet er svære at få fat på.

Borgmester i Frederikssund Kommune John Schmidt Andersen er selv tidligere indsatsleder. Foto: Frederikssund Kommune Vis mere Borgmester i Frederikssund Kommune John Schmidt Andersen er selv tidligere indsatsleder. Foto: Frederikssund Kommune

»Som borgmester bliver jeg ind imellem kontaktet af borgere, der har oplevet, at det er svært at få politiet til at rykke ud. Således senest i sidste uge ved et indbrudsforsøg hos en virksomhed i Skibby. Her fik anmelderen det svar, at det havde politiet ikke tid til at rykke ud til. I den anledning vil politiet inden længe modtage en formel borgmesterklage,« skriver han.

John Schmidt Andersen er selv tidligere indsatsleder i politiet, og han skriver derfor også, at han har stor forståelse for, at der ikke kan være en betjent på hvert et gadehjørne. Men i Frederikssund er der plads til forbedring.

Han henviser blandt andet til, at den lokale udrykningsstation i 2018 blev nedlagt efter udspil fra ledelsen i Nordsjællands Politi. I 2020 blev de kompenseret, da regeringen spillede ud med flere nærpolitistationer – men kompensationen lød på en færdsels- og hundeafdeling med en ugentlig åbningstid på 16 timer.

»Derfor vil jeg med dette brev opfordre ledelsen i Nordsjællands Politi til at øge tilstedeværelsen af betjente og den løbende patruljering i Frederikssund Kommune. For mig kommer borgernes tryghed og sikkerhed i første række, og det er afgørende for retsfølelsen, at politiet er til at få fat på, når der er behov for det,« skriver han.

Han slutter opslaget med en direkte opfordring til dialog med politidirektøren. Den vil politidirektør Jens Christian Bülow gerne tage imod. Til TV 2 Lorry siger han, at der ikke er noget, han hellere vil, end at sende mere politi på gaderne – men han vil ikke love, det sker:

»Jeg kan love, at jeg gerne vil tage imod den fremstrakte hånd, som John Schmidt Andersen har rakt ud om dialog. Det gør jeg naturligvis gerne,« siger politidirektøren.